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Чому лікарі не рекомендують вживати консервовані овочі

Чому лікарі не рекомендують вживати консервовані овочі
Консервовані овочі, особливо популярні в зимовий сезон, містять надлишок солі, але при цьому втрачають вітаміни.

Про це пише Країна Здоров'я.

Про це пише в своєму Telegram-каналі лікар-дієтолог Вікторія Кляуз. Лікар зазначила, що відноситься до консервованих овочів "неоднозначно", і запропонувала альтернативу.

"Овочі, просолені, проварені вже не містять вітаміни або потрібну кількість клітковини. А ось солі в них досить багато. Тому, якщо у вашому раціоні 80% овочів - це консервація, то ви не на здоровому харчуванні", - попередила вона.

За словами дієтолога, заморожені овочі - непогана альтернатива консервованим, хоча в момент приготування кількість клітковини і вітамінів в них знижується.

"І сезонні овочі - салати з сирого буряка, дайкона, гарбуза, моркви, капусти, заправлені олією (оливкова, лляна, гарбузова) за своєю цінністю набагато краща від консервованих", - додала Кляуз.

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Теги: консервація, овочі, здоров'я
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