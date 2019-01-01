Чому лікарі не рекомендують вживати консервовані овочі





Про це



Про це пише в своєму Telegram-каналі лікар-дієтолог Вікторія Кляуз. Лікар зазначила, що відноситься до консервованих овочів "неоднозначно", і запропонувала альтернативу.



"Овочі, просолені, проварені вже не містять вітаміни або потрібну кількість клітковини. А ось солі в них досить багато. Тому, якщо у вашому раціоні 80% овочів - це консервація, то ви не на здоровому харчуванні", - попередила вона.



За словами дієтолога, заморожені овочі - непогана альтернатива консервованим, хоча в момент приготування кількість клітковини і вітамінів в них знижується.



"І сезонні овочі - салати з сирого буряка, дайкона, гарбуза, моркви, капусти, заправлені олією (оливкова, лляна, гарбузова) за своєю цінністю набагато краща від консервованих", - додала Кляуз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Консервовані овочі, особливо популярні в зимовий сезон, містять надлишок солі, але при цьому втрачають вітаміни.Про це пише Країна Здоров'я.Про це пише в своєму Telegram-каналі лікар-дієтолог. Лікар зазначила, що відноситься до консервованих овочів "неоднозначно", і запропонувала альтернативу."Овочі, просолені, проварені вже не містять вітаміни або потрібну кількість клітковини. А ось солі в них досить багато. Тому, якщо у вашому раціоні 80% овочів - це консервація, то ви не на здоровому харчуванні", - попередила вона.За словами дієтолога, заморожені овочі - непогана альтернатива консервованим, хоча в момент приготування кількість клітковини і вітамінів в них знижується."І сезонні овочі - салати з сирого буряка, дайкона, гарбуза, моркви, капусти, заправлені олією (оливкова, лляна, гарбузова) за своєю цінністю набагато краща від консервованих", - додала Кляуз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію