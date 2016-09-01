Зміцнився курс гривні на міжбанківському ринку
Сьогодні, 04:16
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 4 коп. до 23,46 UAH/USD.
Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.
За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,41-23,50 UAH/USD, потім котирування почали знижатися до 23,45-23,48 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,45-23,47 UAH/USD.
З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,36% з 27,72 UAH/USD до 23,46 UAH/USD.
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Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.
За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,41-23,50 UAH/USD, потім котирування почали знижатися до 23,45-23,48 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,45-23,47 UAH/USD.
З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,36% з 27,72 UAH/USD до 23,46 UAH/USD.
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