Зміцнився курс гривні на міжбанківському ринку





Про це Українським Новинам



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,41-23,50 UAH/USD, потім котирування почали знижатися до 23,45-23,48 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,45-23,47 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,36% з 27,72 UAH/USD до 23,46 UAH/USD.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 1 коп. у вівторок зміцнився на 4 коп. до 23,46 UAH/USD.Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,41-23,50 UAH/USD, потім котирування почали знижатися до 23,45-23,48 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,45-23,47 UAH/USD.З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,36% з 27,72 UAH/USD до 23,46 UAH/USD.

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