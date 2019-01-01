Назвали офіційну причину пожежі в одеському коледжі
Сьогодні, 05:25
Загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який останній раз перевіряли п'ять років тому, сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.
Про це повідомив у вівторок на брифінгу начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, - передають Українські Новини.
"За характерними ознаками і за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що загоряння сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів", - сказав Бех.
Загоряння почалося з кабінету №9 на третьому поверсі. Вилучені з місця події предмети долучені до справи як речові докази. Призначено 63 різних експертизи, включаючи молекулярно-генетичну.
Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня ДСНС завершила пошукову операцію на місці пожежі в одеському коледжі. Кількість загиблих у пожежі в одеському коледжі збільшилася до 5, доля 10 осіб залишається невідомою.
Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив у вівторок на брифінгу начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, - передають Українські Новини.
"За характерними ознаками і за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що загоряння сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів", - сказав Бех.
Загоряння почалося з кабінету №9 на третьому поверсі. Вилучені з місця події предмети долучені до справи як речові докази. Призначено 63 різних експертизи, включаючи молекулярно-генетичну.
Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня ДСНС завершила пошукову операцію на місці пожежі в одеському коледжі. Кількість загиблих у пожежі в одеському коледжі збільшилася до 5, доля 10 осіб залишається невідомою.
Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Назвали офіційну причину пожежі в одеському коледжі
Сьогодні, 05:25
Зміцнився курс гривні на міжбанківському ринку
Сьогодні, 04:16
Чому лікарі не рекомендують вживати консервовані овочі
Сьогодні, 03:15
Показали, як виглядала волинська хата понад століття тому
Сьогодні, 02:11
Українські в'язні мають вільний доступ до інтернету
Сьогодні, 01:02