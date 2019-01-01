На Волині помер атовець
Сьогодні, 09:18
17 грудня помер 49-річний атовець з Нововолинська Спічніков Сергій Геннадійович.
Про це інформує громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у facebook.
Відомо, що чоловік проходив службу по мобілізації з 14.07.15 по 22.10.16 у в/ч А1556.
Похорони відбудуться 18 грудня о 12 годині у Нововолинську.
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Про це інформує громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у facebook.
Відомо, що чоловік проходив службу по мобілізації з 14.07.15 по 22.10.16 у в/ч А1556.
Похорони відбудуться 18 грудня о 12 годині у Нововолинську.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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