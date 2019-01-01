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На Волині помер атовець

На Волині помер атовець
17 грудня помер 49-річний атовець з Нововолинська Спічніков Сергій Геннадійович.

Про це інформує громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у facebook.

Відомо, що чоловік проходив службу по мобілізації з 14.07.15 по 22.10.16 у в/ч А1556.

Похорони відбудуться 18 грудня о 12 годині у Нововолинську.

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Теги: смерть, атовець, Волинь
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