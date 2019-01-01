На Волині помер атовець

Спічніков Сергій Геннадійович.



Про це інформує громадська спілка "Спілка воїнів АТО Волині" у facebook.



Відомо, що чоловік проходив службу по мобілізації з 14.07.15 по 22.10.16 у в/ч А1556.



Похорони відбудуться 18 грудня о 12 годині у Нововолинську.

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