У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Зі слів свідків, аварія сталася приблизно о 7:30 поблизу бару «Тотем». Так, зіткнулися автомобілі Renault та Volkswagen.



ДТП сталась, вочевидь, через недотримання дистанції. В однієї з машин повністю розбитий капот. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю двох легковиків сталася вранці 18 грудня на проспекті Відродження в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків, аварія сталася приблизно о 7:30 поблизу бару «Тотем». Так, зіткнулися автомобілі Renault та Volkswagen.ДТП сталась, вочевидь, через недотримання дистанції. В однієї з машин повністю розбитий капот. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

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