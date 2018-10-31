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У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО

У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
ДТП за участю двох легковиків сталася вранці 18 грудня на проспекті Відродження в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків, аварія сталася приблизно о 7:30 поблизу бару «Тотем». Так, зіткнулися автомобілі Renault та Volkswagen.

ДТП сталась, вочевидь, через недотримання дистанції. В однієї з машин повністю розбитий капот. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО
У Луцьку на Відродження – аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Відродження
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