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«Ми ж пропонуємо 3800 варіантів робочих місць», – директор Волинського ОЦЗ Роман Романюк

«Ми ж пропонуємо 3800 варіантів робочих місць», – директор Волинського ОЦЗ Роман Романюк
У вівторок, 17 грудня, на базі холдингу «Модерн-Експо» відбулися звітно-виборчі збори Волинського обласного об’єднання організації роботодавців під головуванням Володимира Цибульського.

У тристоронньому полілозі – влада, бізнес та громада – взяли участь представники апарату Волинської облдержадміністрації, керівники потужних підприємств області, об’єднаних громад, навчальних закладів та громадськості. Також до обговорення соціально-економічної ситуації в області долучився голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. Спікером зустрічі був і директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк, – повідомляють у центрі зайнятості.

«Ми ж пропонуємо 3800 варіантів робочих місць», – директор Волинського ОЦЗ Роман Романюк


Під час зустрічі Володимир Цибульський ознайомив слухачів із діяльністю впливового об’єднання Волинського бізнесу, що успішно представляє та захищає інтереси роботодавців Волині, які, своєю чергою, дають роботу понад 72-м тисячам краян. Керівники ТОПових підприємств краю висловили своє бачення щодо грошово-кредитної політики правління нацбанку. Крім того, на зборах заслухали звіт ревізійної комісії та обрали нового голову об’єднання. Ним одноголосно став Петро Пилипюк (генеральний директор СП ТОВ «Модерн-Експо»). Також обрали членів комісій.

«Ми ж пропонуємо 3800 варіантів робочих місць», – директор Волинського ОЦЗ Роман Романюк


Після інформації щодо економічно ситуації в державі та області члени правління коротко озвучили завдання для роботодавців області. Аби їх виконати, потрібні працівники. Керівник об'єднання у цьому напрямі позитивно відзначив співпрацю з обласною службою зайнятості. Своєю чергою, її директор Роман Романюк зазначив:
"Ви – еліта. Ви і створюєте робочі місця, і розвиваєте економіку рідної Волині. Ми ж, як структура, на сьогодні пропонуємо 3 800 варіантів робочих місць, які є в нашій базі. А це можливість жити й працювати на Волині. Загалом із початку цього року було 37 тисяч вакансій. За структурою заробітної плати лише 13,5 відсотка – це мінімальна".

Принагідно керівник структури акцентував на дисбалансі між освітою та реальним ринком праці. Адже служба зайнятості погоджує замовлення на навчання. І тут дилема: освітяни навчають за тими спеціальностями, які «модні», а ринок праці потребує підготовку робітничих кадрів. За словами Романа Романюка, вища освіта перетворилася на чистий бізнес. На підтвердження своїх слів очільник навів дані опитування, згідно з яким 60% випускників вищих навчальних закладів перше робоче місце мають не за фахом.

"Великий авторитет федерації дозволяє урядовцям чути людей знизу. Тож успіхів, натхнення й процвітання новому керівництву", – резюмував Роман Романюк.

«Ми ж пропонуємо 3800 варіантів робочих місць», – директор Волинського ОЦЗ Роман Романюк


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Теги: ВОЦЗ, Луцьк, Волинь, центр зайнятості, Роман Романюк
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