«Ми ж пропонуємо 3800 варіантів робочих місць», – директор Волинського ОЦЗ Роман Романюк

У вівторок, 17 грудня, на базі холдингу «Модерн-Експо» відбулися звітно-виборчі збори Волинського обласного об’єднання організації роботодавців під головуваннямУ тристоронньому полілозі – влада, бізнес та громада – взяли участь представники апарату Волинської облдержадміністрації, керівники потужних підприємств області, об’єднаних громад, навчальних закладів та громадськості. Також до обговорення соціально-економічної ситуації в області долучився голова ради Федерації роботодавців України. Спікером зустрічі був і директор Волинського обласного центру зайнятості, – повідомляють у центрі зайнятості.Під час зустрічі Володимир Цибульський ознайомив слухачів із діяльністю впливового об’єднання Волинського бізнесу, що успішно представляє та захищає інтереси роботодавців Волині, які, своєю чергою, дають роботу понад 72-м тисячам краян. Керівники ТОПових підприємств краю висловили своє бачення щодо грошово-кредитної політики правління нацбанку. Крім того, на зборах заслухали звіт ревізійної комісії та обрали нового голову об’єднання. Ним одноголосно став(генеральний директор СП ТОВ «Модерн-Експо»). Також обрали членів комісій.Після інформації щодо економічно ситуації в державі та області члени правління коротко озвучили завдання для роботодавців області. Аби їх виконати, потрібні працівники. Керівник об'єднання у цьому напрямі позитивно відзначив співпрацю з обласною службою зайнятості. Своєю чергою, її директор Роман Романюк зазначив:"Ви – еліта. Ви і створюєте робочі місця, і розвиваєте економіку рідної Волині. Ми ж, як структура, на сьогодні пропонуємо 3 800 варіантів робочих місць, які є в нашій базі. А це можливість жити й працювати на Волині. Загалом із початку цього року було 37 тисяч вакансій. За структурою заробітної плати лише 13,5 відсотка – це мінімальна".Принагідно керівник структури акцентував на дисбалансі між освітою та реальним ринком праці. Адже служба зайнятості погоджує замовлення на навчання. І тут дилема: освітяни навчають за тими спеціальностями, які «модні», а ринок праці потребує підготовку робітничих кадрів. За словами Романа Романюка, вища освіта перетворилася на чистий бізнес. На підтвердження своїх слів очільник навів дані опитування, згідно з яким 60% випускників вищих навчальних закладів перше робоче місце мають не за фахом."Великий авторитет федерації дозволяє урядовцям чути людей знизу. Тож успіхів, натхнення й процвітання новому керівництву", – резюмував Роман Романюк.