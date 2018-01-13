Фільм, який знімали на Волині, увійшов у ТОП-10 претендентів на премію «Оскар»





Про це повідомляє Держкіно у Facebook.



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Так, американська кіноакадемія оголосила шортлисти фільмів, що пройшли до наступного туру голосування. До категорії "Міжнародний повнометражний фільм" (раніше відомої як "Найкращий фільм іноземною мовою") увійшли десять фільмів, серед яких і створений за підтримки Держкіно українсько-чесько-словацько-польський фільм "The Painted Bird" ("Пофарбоване пташеня"), висунутий національним претендентом від Чехії.



Україну представляв фільм режисера Нарімана Алієва "Додому"(



Номінації на 92-й "Оскар" будуть оголошені у понеділок, 13 січня 2020 року.

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