Луцькрада розірвала договір з перевізником на маршрутах № 9а і 17а
Сьогодні, 11:01
Луцька міська рада розірвала договори на перевезення пасажирів із перевізником "Луцьке підприємство електротранспорту" та оголосила конкурс на перевезення пасажирів на маршрутах №9а, 17а.
Таке рішення прийняли сьогодні, 18 грудня, під час засідання виконавчого комітету.
Начальник управління транспорту та зв'язку Луцькради Володимир Степанов зауважив, що перевізник не здійснює перевезення і не встановив валідатори, тому договір із ним розривають.
Зауважимо, що автобус №9а (Полонківська – с. Липини) їздив за таким маршрутом: Полонківська, Межова, Мамсурова, Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, автодорога М-19, с. Липини .
Натомість автобус №17а (Центральний ринок – Завокзальний ринок) їхав таким шляхом: Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Конякіна, Гордіюк, Карпенка-Карого, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець.
Конкурс на перевезення на вказаних маршрутках міськрада проведе 28 січня. Документи перевізники мають подати до 13 січня.
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Таке рішення прийняли сьогодні, 18 грудня, під час засідання виконавчого комітету.
Начальник управління транспорту та зв'язку Луцькради Володимир Степанов зауважив, що перевізник не здійснює перевезення і не встановив валідатори, тому договір із ним розривають.
Зауважимо, що автобус №9а (Полонківська – с. Липини) їздив за таким маршрутом: Полонківська, Межова, Мамсурова, Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, автодорога М-19, с. Липини .
Натомість автобус №17а (Центральний ринок – Завокзальний ринок) їхав таким шляхом: Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Конякіна, Гордіюк, Карпенка-Карого, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець.
Конкурс на перевезення на вказаних маршрутках міськрада проведе 28 січня. Документи перевізники мають подати до 13 січня.
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Коментарі 2
Жесть. Голспредприятие "Луцьке підприємство електротранспорту" не ставит валидаторы.
Імітація бурхливої діяльності, не більше! Розірвали з тим, хто і так не їздить. З АТП-Луцьк за невловиму 23-тю коли розірвете???
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