вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Луцькрада розірвала договір з перевізником на маршрутах № 9а і 17а

Луцькрада розірвала договір з перевізником на маршрутах № 9а і 17а
Луцька міська рада розірвала договори на перевезення пасажирів із перевізником "Луцьке підприємство електротранспорту" та оголосила конкурс на перевезення пасажирів на маршрутах №9а, 17а.

Таке рішення прийняли сьогодні, 18 грудня, під час засідання виконавчого комітету.

Начальник управління транспорту та зв'язку Луцькради Володимир Степанов зауважив, що перевізник не здійснює перевезення і не встановив валідатори, тому договір із ним розривають.

Зауважимо, що автобус №9а (Полонківська – с. Липини) їздив за таким маршрутом: Полонківська, Межова, Мамсурова, Окружна, Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, автодорога М-19, с. Липини .

Натомість автобус №17а (Центральний ринок – Завокзальний ринок) їхав таким шляхом: Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Конякіна, Гордіюк, Карпенка-Карого, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Глушець.

Конкурс на перевезення на вказаних маршрутках міськрада проведе 28 січня. Документи перевізники мають подати до 13 січня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутка, , 17а, перевізник, Луцьк, договір, виконком
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коли у маршрутках Луцька працюватимуть контролери
16 грудень, 19:20
Де у Луцьку можна купити е-квиток на 2-3 поїздки
16 грудень, 17:05
Виручка зростає щодня: скільки заробили луцькі тролейбуси за 5 днів введення е-квитка
16 грудень, 14:35
У найближчі два дні на маршрути у Луцьку виїдуть ще 42 автобуси
16 грудень, 13:08
всі новини теми
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Жесть. Голспредприятие "Луцьке підприємство електротранспорту" не ставит валидаторы.
Відповісти
Імітація бурхливої діяльності, не більше! Розірвали з тим, хто і так не їздить. З АТП-Луцьк за невловиму 23-тю коли розірвете???
Відповісти
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися Mercedes та Skoda: одна людина постраждала
Сьогодні, 11:13
У Києві під Радою – мітинг проти ринку землі
Сьогодні, 11:08
Луцькрада розірвала договір з перевізником на маршрутах № 9а і 17а
Сьогодні, 11:01
На Грушевського у Луцьку терасу незаконно перетворили на лото
Сьогодні, 10:51
У місті на Волині автомобіль збив матір з сином
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
У Луцьку просять змінити перевізника на маршруті №9а У Луцьку просять змінити перевізника на маршруті №9а
02 грудень, 12:44
Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка
18 листопад, 12:41
Відомо, чому Луцьком не їздить маршрутка №16 Відомо, чому Луцьком не їздить маршрутка №16
06 вересень, 18:02
У Луцьку шукатимуть перевізників на два маршрути У Луцьку шукатимуть перевізників на два маршрути
14 січень, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі затримали двох українців, які нелегально таксували
Сьогодні, 13:43
 0
Інвестор має мати провідника, – голова федерації роботодавців про ініціативу лучан
Сьогодні, 13:35
 0
Рада остаточно зняла недоторканність з нардепів
Сьогодні, 13:23
 0
З 20 грудня показники гарячої води прийматиме «Луцькводоканал»
Сьогодні, 13:15
 0
Скільки у Луцьку платитимуть за харчування у дитсадках та хто у школі їстиме безкоштовно
Сьогодні, 13:03
 0
Медіа
відео
1/8