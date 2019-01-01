Небайдужі лучани здали муніципалам «точку», де продають сурогат

У Луцьку викрили жінку, яка реалізовувала сурогатний алкоголь.Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.Так, 17 грудня, під час проведення демонтажу незаконних тимчасових споруд в районі Вересневе до працівників департаменту муніципальної варти звернулись небайдужі громадяни зі скаргами щодо продажу алкоголю на так званій «точці» на вулиці Цукровій, 5.Тож інспектори департаменту виявили продаж сурогату алкоголю з рук за вищевказаною адресою.На жінку, яка продавала сумнівний алкоголь склали протокол про адмінправопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень. Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.