Небайдужі лучани здали муніципалам «точку», де продають сурогат
Сьогодні, 10:12
У Луцьку викрили жінку, яка реалізовувала сурогатний алкоголь.
Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.
Так, 17 грудня, під час проведення демонтажу незаконних тимчасових споруд в районі Вересневе до працівників департаменту муніципальної варти звернулись небайдужі громадяни зі скаргами щодо продажу алкоголю на так званій «точці» на вулиці Цукровій, 5.
Тож інспектори департаменту виявили продаж сурогату алкоголю з рук за вищевказаною адресою.
На жінку, яка продавала сумнівний алкоголь склали протокол про адмінправопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень. Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.
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Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.
Так, 17 грудня, під час проведення демонтажу незаконних тимчасових споруд в районі Вересневе до працівників департаменту муніципальної варти звернулись небайдужі громадяни зі скаргами щодо продажу алкоголю на так званій «точці» на вулиці Цукровій, 5.
Тож інспектори департаменту виявили продаж сурогату алкоголю з рук за вищевказаною адресою.
На жінку, яка продавала сумнівний алкоголь склали протокол про адмінправопорушення за ч.3 ст. 156 КУпАП, яка передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу від 3400 до 10200 гривень. Матеріали справи передадуть до Луцького міськрайонного суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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