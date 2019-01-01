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У Луцьку демонтують жахливі поштові скриньки «Укрпошти»

У Луцьку демонтують жахливі поштові скриньки «Укрпошти»
14 абонентських поштових скриньок «Укрпошти», які перебувають у жахливому стані та встановлені на вулицях міста, а не у під’їздах.

Таке рішення прийняли сьогодні, 18 грудня, під час виконавчого комітету Луцької міської ради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська повідомила, що зі скаргами на жахливий вигляд поштових скриньок звернулися жителі Луцька.

«Укрпошті» зробили зауваження й попросили вирішити цю проблему.

Утім, оскільки заходів щодо покращення зовнішнього вигляду поштових скриньок не вживали, вирішили їх демонтувати.
Члени виконкому проголосували за таке рішення.

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Теги: демонтаж, Луцьк, скриньки, Укрпошта, Юлія Сиротинська
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