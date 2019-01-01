Смерть червонокнижного лося в лісі на Волині: в поліції назвали причину





Нагадаємо, 15 грудня, в урочищі Монево Рожищенського району правоохоронці



Тушку загиблої тварини виявили під час рейду члени громадської організації «Товариство мисливців і рибалок».



Згідно з протоколом патолого-анатомічного розтину трупа тварини, проведеного державною дільницею ветеринарної медицини, лось помер внаслідок гіповолемічного шоку викликаного різкою втратою великої кількості крові при розриві аорти. Ветеринари пояснюють, що розрив аорти міг статися внаслідок хвороби тварини, можливого стресового фактору, чи різких рухів. У тілі тварини не виявили жодних сторонніх предметів, зокрема, куль, шроту, чи дробу.



Матеріали розглянули в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».







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