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Смерть червонокнижного лося в лісі на Волині: в поліції назвали причину

Смерть червонокнижного лося в лісі на Волині: в поліції назвали причину
Встановили причину смерті лося в Рожищенському районі.

Нагадаємо, 15 грудня, в урочищі Монево Рожищенського району правоохоронці виявили тушу лося вагою близько 300 кг, - пише ГУНП у Волинській області.

Тушку загиблої тварини виявили під час рейду члени громадської організації «Товариство мисливців і рибалок».

Згідно з протоколом патолого-анатомічного розтину трупа тварини, проведеного державною дільницею ветеринарної медицини, лось помер внаслідок гіповолемічного шоку викликаного різкою втратою великої кількості крові при розриві аорти. Ветеринари пояснюють, що розрив аорти міг статися внаслідок хвороби тварини, можливого стресового фактору, чи різких рухів. У тілі тварини не виявили жодних сторонніх предметів, зокрема, куль, шроту, чи дробу.

Матеріали розглянули в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».



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Теги: лось, смерть, Волинь
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Коментарі 2
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Вчора писали "Поліцейські та працівники ветеринарної служби виявили у верхній частині над хребтом зі сторони лопатки проникаючий отвір, орієнтовним діаметром біля 2 сантиметрів." - поки довезли до ветеринарів вже все загоїлось. Правильно навіщо когось шукати. Напишіть що лось скоїв самогубство.
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кляті зоофіли: згвалтували лося, а він зі встиду й помер)))
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