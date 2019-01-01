У місті на Волині автомобіль збив матір з сином

У Володимирі-Волинському автомобіль ВАЗ збив двох перехожих.Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 17 грудня, близько 18 години , - пише ГУНП у Волинській області.За кермом автомобіля перебував 28-річний місцевий житель. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 13-річного перехожого та його 43-річну матір, котрі перетинали проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом. Обоє жителі Володимира-Волинського.Внаслідок ДТП перехожі отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у терапію Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.