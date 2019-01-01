У місті на Волині автомобіль збив матір з сином
Сьогодні, 10:47
У Володимирі-Волинському автомобіль ВАЗ збив двох перехожих.
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 17 грудня, близько 18 години , - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 28-річний місцевий житель. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 13-річного перехожого та його 43-річну матір, котрі перетинали проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом. Обоє жителі Володимира-Волинського.
Внаслідок ДТП перехожі отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у терапію Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 17 грудня, близько 18 години , - пише ГУНП у Волинській області.
За кермом автомобіля перебував 28-річний місцевий житель. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 13-річного перехожого та його 43-річну матір, котрі перетинали проїжджу частину дороги поза пішохідним переходом. Обоє жителі Володимира-Волинського.
Внаслідок ДТП перехожі отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували у терапію Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
За цим фактом ДТП відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді штрафу від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн., до двох років виправних робіт, арешту строком до шести місяців або до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Грушевського у Луцьку терасу незаконно перетворили на лото
Сьогодні, 10:51
У місті на Волині автомобіль збив матір з сином
Сьогодні, 10:47
У Ковелі під час пожежі постраждала літня жінка
Сьогодні, 10:26