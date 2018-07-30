На Грушевського у Луцьку терасу незаконно перетворили на лото

У Луцьку на проспекті Президента Грушевського, 33 літній майданчик незаконно «обшили» й перетворили на приміщення з назвою «Лото».Про це під час виконавчого комітету Луцької міської ради розповіла директор департаменту муніципальної вартиЗа її словами, раніше тут був формат літнього майданчика, так звана тераса з арканною залізною огорожею. Утім, приблизно за пів року облаштували дах, стіни, натягнули банери.Тож на виконкомі вирішили зобов’язати власника протягом одного дня демонтувати тимчасову споруду, що розташована без відповідних правовстановлюючих та дозвільних документів на Грушевського, 33 та відновити благоустрій території.Головне фото – ілюстративне.