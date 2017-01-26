У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 11:30
У ЖК «Супернова», що зводять в районі вулиць Львівської та Потебні у Луцьку, продають однокімнатні квартири за акційною ціною.
Лише на десять квартир – знижка мінус 500 гривень із квадратного метра, - пише "Перший".
Акційні квартири розташовані у сьомому «великому» будинку, який уже почали зводити. Він буде відрізнятися від решти: тут – шість під’їздів та нове планування. Зокрема, з’явилися трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту.
Звертають увагу, після нового року на житло будівельної компанії «Інвестор» чекає подорожчання. Тому закликають придбати житло за старими цінами. До речі, навіть якщо купувати в розстрочку і підписати договір до кінця року – виплачувати будете за цінами 2019 року.
Що за квартири?
Загальна площа квартири – 41,62 м2. Є вітальня (16,67 м2), велика кухня (14,20м2), коридор, санвузол, гардеробна та лоджія.
Традиційно у «Супернові» всі квартири здаються із штукатуркою та стяжкою, якісними вхідними дверима та енергоощадними вікнами, є «тепла» підлога на кухні та у ванній кімнаті, всередині розведена електрика і всановлена система автономного опалення із двохконтурним котлом (для підігріву квартири і води).
Вікна з акційних квартир виходять на ботанічний сад.
Яка ціна акційних квартир?
На перші десять однокімнатних квартир у «великому» будинку – знижка мінус 500 гривень із кожного квадрата.
Відтак, ціна помешкання буде стартувати від 15 300 грн/м2 залежно від поверху.
Також діє система відтермінування платежів до 30 місяців.
Як «росте» «Супернова»?
Житловий комплекс «Супернова» почали будувати три роки тому і за цей час тут «виросло» п’ять будинків. Це – більше 16 тисяч квадратних метрів житлової площі.
Нещодавно почали зведення фундаменту «великого» будинку.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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Лише на десять квартир – знижка мінус 500 гривень із квадратного метра, - пише "Перший".
Акційні квартири розташовані у сьомому «великому» будинку, який уже почали зводити. Він буде відрізнятися від решти: тут – шість під’їздів та нове планування. Зокрема, з’явилися трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту.
Звертають увагу, після нового року на житло будівельної компанії «Інвестор» чекає подорожчання. Тому закликають придбати житло за старими цінами. До речі, навіть якщо купувати в розстрочку і підписати договір до кінця року – виплачувати будете за цінами 2019 року.
Що за квартири?
Загальна площа квартири – 41,62 м2. Є вітальня (16,67 м2), велика кухня (14,20м2), коридор, санвузол, гардеробна та лоджія.
Традиційно у «Супернові» всі квартири здаються із штукатуркою та стяжкою, якісними вхідними дверима та енергоощадними вікнами, є «тепла» підлога на кухні та у ванній кімнаті, всередині розведена електрика і всановлена система автономного опалення із двохконтурним котлом (для підігріву квартири і води).
Вікна з акційних квартир виходять на ботанічний сад.
Яка ціна акційних квартир?
На перші десять однокімнатних квартир у «великому» будинку – знижка мінус 500 гривень із кожного квадрата.
Відтак, ціна помешкання буде стартувати від 15 300 грн/м2 залежно від поверху.
Також діє система відтермінування платежів до 30 місяців.
Як «росте» «Супернова»?
Житловий комплекс «Супернова» почали будувати три роки тому і за цей час тут «виросло» п’ять будинків. Це – більше 16 тисяч квадратних метрів житлової площі.
Нещодавно почали зведення фундаменту «великого» будинку.
Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
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