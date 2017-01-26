У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*





Лише на десять квартир – знижка мінус 500 гривень із квадратного метра, - пише



Акційні квартири розташовані у сьомому «великому» будинку, який уже почали зводити. Він буде відрізнятися від решти: тут – шість під’їздів та нове планування. Зокрема, з’явилися трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту.



Звертають увагу, після нового року на житло будівельної компанії «Інвестор»



Що за квартири?



Загальна площа квартири – 41,62 м2. Є вітальня (16,67 м2), велика кухня (14,20м2), коридор, санвузол, гардеробна та лоджія.



Традиційно у «Супернові» всі квартири здаються із штукатуркою та стяжкою, якісними вхідними дверима та енергоощадними вікнами, є «тепла» підлога на кухні та у ванній кімнаті, всередині розведена електрика і всановлена система автономного опалення із двохконтурним котлом (для підігріву квартири і води).



Вікна з акційних квартир виходять на ботанічний сад.





Яка ціна акційних квартир?



На перші десять однокімнатних квартир у «великому» будинку – знижка мінус 500 гривень із кожного квадрата.



Відтак, ціна помешкання буде стартувати від 15 300 грн/м2 залежно від поверху.



Також діє система відтермінування платежів до 30 місяців.



Як «росте» «Супернова»?



Житловий комплекс «Супернова» почали будувати три роки тому і за цей час тут «виросло» п’ять будинків. Це – більше 16 тисяч квадратних метрів житлової площі.



Нещодавно почали зведення фундаменту «великого» будинку.











Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor





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