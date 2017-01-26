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У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*

У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У ЖК «Супернова», що зводять в районі вулиць Львівської та Потебні у Луцьку, продають однокімнатні квартири за акційною ціною.

Лише на десять квартир – знижка мінус 500 гривень із квадратного метра, - пише "Перший".

Акційні квартири розташовані у сьомому «великому» будинку, який уже почали зводити. Він буде відрізнятися від решти: тут – шість під’їздів та нове планування. Зокрема, з’явилися трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне сучасній людині для комфортного побуту.

Звертають увагу, після нового року на житло будівельної компанії «Інвестор» чекає подорожчання. Тому закликають придбати житло за старими цінами. До речі, навіть якщо купувати в розстрочку і підписати договір до кінця року – виплачувати будете за цінами 2019 року.

Що за квартири?

Загальна площа квартири – 41,62 м2. Є вітальня (16,67 м2), велика кухня (14,20м2), коридор, санвузол, гардеробна та лоджія.

Традиційно у «Супернові» всі квартири здаються із штукатуркою та стяжкою, якісними вхідними дверима та енергоощадними вікнами, є «тепла» підлога на кухні та у ванній кімнаті, всередині розведена електрика і всановлена система автономного опалення із двохконтурним котлом (для підігріву квартири і води).

Вікна з акційних квартир виходять на ботанічний сад.
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*


Яка ціна акційних квартир?

На перші десять однокімнатних квартир у «великому» будинку – знижка мінус 500 гривень із кожного квадрата.

Відтак, ціна помешкання буде стартувати від 15 300 грн/м2 залежно від поверху.

Також діє система відтермінування платежів до 30 місяців.

Як «росте» «Супернова»?

Житловий комплекс «Супернова» почали будувати три роки тому і за цей час тут «виросло» п’ять будинків. Це – більше 16 тисяч квадратних метрів житлової площі.

Нещодавно почали зведення фундаменту «великого» будинку.

У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*


У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*


Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor


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Теги: Супернова, акція, житло, Інвестор
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