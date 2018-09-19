У Києві під Радою – мітинг проти ринку землі





В основному люди тримають партійні прапори “Батьківщини”, “Свободи” та Національного корпусу, - пише



Біля парламенту посили олихорону, зокрема задіяли працівників поліції, а також співробітників Національної гвардії. Ситуація досить спокійна - ніяких заворушень. Зі сцени лунає музика, але жодних виступаючих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля будівлі Верховної Ради зібралися близько 300 мітингувальників, які виступають проти запровадження ринку землі.В основному люди тримають партійні прапори “Батьківщини”, “Свободи” та Національного корпусу, - пише УНІАН Біля парламенту посили олихорону, зокрема задіяли працівників поліції, а також співробітників Національної гвардії. Ситуація досить спокійна - ніяких заворушень. Зі сцени лунає музика, але жодних виступаючих немає.

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