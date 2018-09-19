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У Києві під Радою – мітинг проти ринку землі

У Києві під Радою – мітинг проти ринку землі
Біля будівлі Верховної Ради зібралися близько 300 мітингувальників, які виступають проти запровадження ринку землі.

В основному люди тримають партійні прапори “Батьківщини”, “Свободи” та Національного корпусу, - пише УНІАН.

Біля парламенту посили олихорону, зокрема задіяли працівників поліції, а також співробітників Національної гвардії. Ситуація досить спокійна - ніяких заворушень. Зі сцени лунає музика, але жодних виступаючих немає.


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Теги: мітинг, Київ
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