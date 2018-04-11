Лучан запрошують на новорічні корпоративи у «StrikeCity»*

Лучан запрошують провести веселий корпоратив в незабутній атмосфері боулінг-клубу "StrikeCity".Сучасний інтер'єр з комфортними місцями для відпочинку дозволять поринути в атмосферу свята та розважитися з колегами в неформальній атмосфері боулінг-клубу."У нас Ви можете провести незабутній час за улюбленою справою граючи в боулінг або більярд, співаючи в караоке та насолоджуючись смачними стравами від нашого шеф-кухаря", - йдеться у повідомлені.Меню розраховане на будь-який смак та чудово підійде у ваш формат заходу від легкого фуршету до великого бенкету з колегами.Зарезервуйте собі з колегами гарний настрій за телефоном: 067 334 50 85; 0332 78 78 80‬.Ми відкриті щодня з 11:00 до 02:00(Пт.-Сб. до 03:00)ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх