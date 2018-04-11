Лучан запрошують на новорічні корпоративи у «StrikeCity»*
Сьогодні, 11:49
Лучан запрошують провести веселий корпоратив в незабутній атмосфері боулінг-клубу "StrikeCity".
⠀
Сучасний інтер'єр з комфортними місцями для відпочинку дозволять поринути в атмосферу свята та розважитися з колегами в неформальній атмосфері боулінг-клубу.
⠀
"У нас Ви можете провести незабутній час за улюбленою справою граючи в боулінг або більярд, співаючи в караоке та насолоджуючись смачними стравами від нашого шеф-кухаря", - йдеться у повідомлені.
⠀
Меню розраховане на будь-який смак та чудово підійде у ваш формат заходу від легкого фуршету до великого бенкету з колегами.
⠀
Зарезервуйте собі з колегами гарний настрій за телефоном: 067 334 50 85; 0332 78 78 80.
⠀
Ми відкриті щодня з 11:00 до 02:00
(Пт.-Сб. до 03:00)
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
⠀
Сучасний інтер'єр з комфортними місцями для відпочинку дозволять поринути в атмосферу свята та розважитися з колегами в неформальній атмосфері боулінг-клубу.
⠀
"У нас Ви можете провести незабутній час за улюбленою справою граючи в боулінг або більярд, співаючи в караоке та насолоджуючись смачними стравами від нашого шеф-кухаря", - йдеться у повідомлені.
⠀
Меню розраховане на будь-який смак та чудово підійде у ваш формат заходу від легкого фуршету до великого бенкету з колегами.
⠀
Зарезервуйте собі з колегами гарний настрій за телефоном: 067 334 50 85; 0332 78 78 80.
⠀
Ми відкриті щодня з 11:00 до 02:00
(Пт.-Сб. до 03:00)
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучан запрошують на новорічні корпоративи у «StrikeCity»*
Сьогодні, 11:49
У Луцьку буде нова маршрутка замість автобусів № 9а і 9
Сьогодні, 11:38
У «Супернові» – акція на однокімнатні квартири. ФОТО*
Сьогодні, 11:30