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Лучан запрошують на новорічні корпоративи у «StrikeCity»*

Лучан запрошують на новорічні корпоративи у «StrikeCity»*
Лучан запрошують провести веселий корпоратив в незабутній атмосфері боулінг-клубу "StrikeCity".

Сучасний інтер'єр з комфортними місцями для відпочинку дозволять поринути в атмосферу свята та розважитися з колегами в неформальній атмосфері боулінг-клубу.

"У нас Ви можете провести незабутній час за улюбленою справою граючи в боулінг або більярд, співаючи в караоке та насолоджуючись смачними стравами від нашого шеф-кухаря", - йдеться у повідомлені.

Меню розраховане на будь-який смак та чудово підійде у ваш формат заходу від легкого фуршету до великого бенкету з колегами.

Зарезервуйте собі з колегами гарний настрій за телефоном: 067 334 50 85; 0332 78 78 80‬.

Ми відкриті щодня з 11:00 до 02:00
(Пт.-Сб. до 03:00)
ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх

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Теги: StrikeCity, реклама
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