Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні
Сьогодні, 19:43
Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у грудні-січні.
Про це інформує пресслужба Регіонального сервісного центру
МВС у Волинській області.
Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.
Графік роботи Регіонального сервісного центр МВС у Волинській області:
21 грудня – 9:00-18:00.
22 грудня – вихідний день
23 грудня – 09:00 до 18:00
24 грудня – 09:00 до 17:00
25 грудня – вихідний день
26 грудня – 09:00 до 18:00
27 грудня – 09:00 до 16:45
28 грудня – 09:00 до 17:00
29, 30, 31 грудня та
01 січня – вихідні дні
02 січня -09:00 до 18:00
03 січня -09:00 до 16:45
04, 05, 06, 07 січня – вихідні дні
08, 09 – 09:00 до 18:00
10 січня – 09:00 до 16:45
11 січня– 09:00 до 17:00
Територіальні сервісні центри МВС Волині:
23 грудня – 09:00 до 17:00
24 грудня – 09:00 до 17:00
25 грудня – вихідний день
26, 27 грудня – 09:00 до 18:00
28 грудня – 09:00 до 16:45
29, 30, 31 грудня та
01 січня – вихідні дні
02, 03 січня– 09:00 до 18:00
04 січня – 09:00 до 16:45
05, 06, 07 січня – вихідні дні
А вже з 8 січня – робота в звичному режимі.
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Про це інформує пресслужба Регіонального сервісного центру
МВС у Волинській області.
Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.
Графік роботи Регіонального сервісного центр МВС у Волинській області:
21 грудня – 9:00-18:00.
22 грудня – вихідний день
23 грудня – 09:00 до 18:00
24 грудня – 09:00 до 17:00
25 грудня – вихідний день
26 грудня – 09:00 до 18:00
27 грудня – 09:00 до 16:45
28 грудня – 09:00 до 17:00
29, 30, 31 грудня та
01 січня – вихідні дні
02 січня -09:00 до 18:00
03 січня -09:00 до 16:45
04, 05, 06, 07 січня – вихідні дні
08, 09 – 09:00 до 18:00
10 січня – 09:00 до 16:45
11 січня– 09:00 до 17:00
Територіальні сервісні центри МВС Волині:
23 грудня – 09:00 до 17:00
24 грудня – 09:00 до 17:00
25 грудня – вихідний день
26, 27 грудня – 09:00 до 18:00
28 грудня – 09:00 до 16:45
29, 30, 31 грудня та
01 січня – вихідні дні
02, 03 січня– 09:00 до 18:00
04 січня – 09:00 до 16:45
05, 06, 07 січня – вихідні дні
А вже з 8 січня – робота в звичному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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