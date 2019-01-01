вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні

Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні
Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у грудні-січні.

Про це інформує пресслужба Регіонального сервісного центру
МВС у Волинській області.

Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.

Графік роботи Регіонального сервісного центр МВС у Волинській області:

21 грудня – 9:00-18:00.
22 грудня – вихідний день
23 грудня – 09:00 до 18:00
24 грудня – 09:00 до 17:00
25 грудня – вихідний день
26 грудня – 09:00 до 18:00
27 грудня – 09:00 до 16:45
28 грудня – 09:00 до 17:00
29, 30, 31 грудня та
01 січня – вихідні дні
02 січня -09:00 до 18:00
03 січня -09:00 до 16:45
04, 05, 06, 07 січня – вихідні дні
08, 09 – 09:00 до 18:00
10 січня – 09:00 до 16:45
11 січня– 09:00 до 17:00

Територіальні сервісні центри МВС Волині:

23 грудня – 09:00 до 17:00
24 грудня – 09:00 до 17:00
25 грудня – вихідний день
26, 27 грудня – 09:00 до 18:00
28 грудня – 09:00 до 16:45
29, 30, 31 грудня та
01 січня – вихідні дні
02, 03 січня– 09:00 до 18:00
04 січня – 09:00 до 16:45
05, 06, 07 січня – вихідні дні

А вже з 8 січня – робота в звичному режимі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сервісні центри МВС Волині
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Моя мета – показати дорогу до вулика», – відомий луцький пасічник Володимир Дмитрук
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні
Сьогодні, 19:43
Співак з Луцька MONATIK створив новий мотиваційний саундтрек про мрії
Сьогодні, 19:19
Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Луцьку
Сьогодні, 19:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зміняться правила вступу до університетів
Сьогодні, 20:19
 0
«Моя мета – показати дорогу до вулика», – відомий луцький пасічник Володимир Дмитрук
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні
Сьогодні, 19:43
 0
Співак з Луцька MONATIK створив новий мотиваційний саундтрек про мрії
Сьогодні, 19:19
 0
Медіа
відео
1/8