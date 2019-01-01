Як працюватимуть сервісні центри МВС Волині у святкові дні

Розповіли про графік роботи сервісних центрів МВС у грудні-січні.Про це інформує пресслужба Регіонального сервісного центруМВС у Волинській області.Відтак, у період святкових днів сервісні центри МВС працюватимуть зі змінами у робочому графіку.21 грудня – 9:00-18:00.22 грудня – вихідний день23 грудня – 09:00 до 18:0024 грудня – 09:00 до 17:0025 грудня – вихідний день26 грудня – 09:00 до 18:0027 грудня – 09:00 до 16:4528 грудня – 09:00 до 17:0029, 30, 31 грудня та01 січня – вихідні дні02 січня -09:00 до 18:0003 січня -09:00 до 16:4504, 05, 06, 07 січня – вихідні дні08, 09 – 09:00 до 18:0010 січня – 09:00 до 16:4511 січня– 09:00 до 17:0023 грудня – 09:00 до 17:0024 грудня – 09:00 до 17:0025 грудня – вихідний день26, 27 грудня – 09:00 до 18:0028 грудня – 09:00 до 16:4529, 30, 31 грудня та01 січня – вихідні дні02, 03 січня– 09:00 до 18:0004 січня – 09:00 до 16:4505, 06, 07 січня – вихідні дніА вже з 8 січня – робота в звичному режимі.