У Володимирі-Волинському нужденних почали годувати гарячими обідами
Сьогодні, 11:58
У Володимирі-Волинському з 16 грудня відкрили пункт видачі гарячих обідів для людей, які потрапили у сладні життєві обставини.
Про це йдеться на сайті міськради Володимира-Волинського.
Видача гарячих обідів здійснюватиметься із 12: 00 до 13:00 за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Привокзальна, 20.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У місті на Волині почали безкоштовно годувати нужденних обідами. ФОТО
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Про це йдеться на сайті міськради Володимира-Волинського.
Видача гарячих обідів здійснюватиметься із 12: 00 до 13:00 за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Привокзальна, 20.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У місті на Волині почали безкоштовно годувати нужденних обідами. ФОТО
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