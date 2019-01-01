У Володимирі-Волинському нужденних почали годувати гарячими обідами





Про це йдеться на сайті міськради Володимира-Волинського.



Видача гарячих обідів здійснюватиметься із 12: 00 до 13:00 за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Привокзальна, 20.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському з 16 грудня відкрили пункт видачі гарячих обідів для людей, які потрапили у сладні життєві обставини.Про це йдеться на сайті міськради Володимира-Волинського.Видача гарячих обідів здійснюватиметься із 12: 00 до 13:00 за адресою: м. Володимир-Волинський, вул. Привокзальна, 20.

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