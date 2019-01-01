Луцькі лікарі провели операцію із повною зупинкою серця на 2 години. ФОТО 18+





Завідувач кардіохірургічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Володимир Пецентій, який і проводив операційне втручання, - пише



"Пацієнт звернувся до нас зі скаргами на задишку при ходьбі. У хворого діагностували аортальний стеноз, тобто звуження клапана, через який кров потрапляє із серця у весь організм. Внаслідок цього звуження кров погано циркулює, людину можуть турбувати запаморочення, втрата свідомості. У нашого пацієнта цього не було, але це його чекало у найближчому майбутньому. При операції ми будемо забирати цей «несправний» клапан і ставити новий штучний. Вік цього чоловіка не є застереженням для операції, в нас були пацієнти, яким і за 80", - розповідає Володимир Пецентій про хворого, який уже лежить на операційному столі. Й уточнює, що пацієнту встановлять клапан, який надається за потреби безоплатно, бо лікарня отримала у рамках реалізації субпроєкту Світового банку.



Операцію розпочали із розрізу грудної клітини. Розрізи роблять за допомогою електроножа. Після цього пацієнту підключають апарат штучного кровообігу з оксигенатором (апаратом, що замінює легені під час хірургічної операції). І техніку, і розхідник, до слова, теж отримали у рамках субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». А оскільки, як уже зазначалося, клапан пацієнту також надали безкоштовно, то йому довелось заплатити лише за розхідні матеріли – нитки, голки, катетери, трубки, розчин для зупинки серця і таке інше. Таким чином вартість операції для нього зменшилася чи не удвічі.



Також за рахунок Світового банку вдалось придбати велику кількість якісної апаратури безпосередньо в операційну, з-поміж якої – і дихальний апарат з монітором, і ще один апарат штучного кровообігу (що дозволить проводити втручання у двох операційних одразу, тобто паралельно оперувати двох пацієнтів), і ендоскопічну стійку для малоінвазивних операцій. Залом перелік новинок – на десятки позицій.



Як розповідає Віктор Олексюк – лікар анестезіолог-перфузіолог, коли запускається штучний кровообіг, стартує робота безпосередньо на клапані. Перетискається аорта та починається зупинка серцевої діяльності. Пацієнт перестає дихати самостійно, а цю функцію виконує за нього оксигенатор, тобто апарат штучного кровообігу. Вся кров із людини забирається у спеціальний резервуар. Замість серця працює основний насос.



"Кожні 25 хвилин ми будемо перфузувати (постачати кров’ю) міокард, для того аби серце не загинуло від ішемії – повного припинення кровопостачання у тканинах, що призводить до нестачі кисню і глюкози. Далі розсікається аорта і подається кардіоплегія (штучна зупинка серця). Коли серце повністю зупинене, апарат штучного кровообігу забезпечує життєдіяльність організму під час цього основного етапу, тому що ми беремо на себе функцію серця і легень, плюс охолоджуємо тіло пацієнта до температури 28 градусів. Така температура дає можливість працювати на невисокому тиску і забезпечує певний метаболізм в таких умовах, тобто всі тканини, органи, які кровопостачаються, не загинуть від ішемії, вони перебуватимуть в анабіозі (стані організму, за якого усі біологічні процеси в ньому припиняються). Коли заміниться клапан, ми почнемо гріти пацієнта і запускати серце. Будемо повертати всю кров в організм і після цього всього серце змушене буде знову виконувати свою функцію. Хвилинний об’єм серця в даного пацієнта – 4,6 літра, тобто за хвилину його серце має перекачувати 4,5 літра крові. Коли серце стоїть, цю функцію бере на себе апарат – він забезпечує весь кровообіг в організмі", - пояснює нюанси анестезіолог-перфузіолог.



- А на який найдовший проміжок часу можна повністю зупинити серце? - запитую у Віктора Олексюка.



- На скільки потрібно для проведення оперативного втручання, ми зупиняли навіть на 8 годин, - відповідає.



Коли основний етап операції наближається до завершення, клапан встановлений, пришитий і зав’язаний, тоді зашивається аорта, лікарі знімають затискачі та запускають серце – поступово зменшують швидкість насоса та починають зупиняти штучний кровообіг. Нагріту кров подають у організм, таким чином приводячи температуру тіла пацієнта до відповідної. Не завжди, коли знімається затискач, серце одразу починає працювати. Інколи потрібен певний час, щоб воно розпрацювалося. Аби воно почало частіше скорочуватися, вставляють електроди – один дротик до серця, один до шкіри. Лікар кілька разів руками струшує пацієнта, щоб з камер серця вийшло повітря. Серце при цьому оперативному втручанні було зупинене на 132 хвилини, себто на 2 години і 12 хвилин. «Зелені хвильки» на моніторі означають, що серце пробуджується і береться працювати. Тиск також піднімається. «Двигун» знову починає виконувати свою роботу. Загалом операція тривала майже 4 години.



Штучний клапан замінювати не треба, він не зношується, однак пацієнт має пожиттєво приймати препарати для розрідження крові. Операція пройшла успішно, чергове життя – врятовано. Полагоджений «двигун» людини тепер може працювати без перешкод.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 грудня у Волинській обласній клінічній лікарні для 70-річного мешканця Любомля провели операцію із заміни аортального клапана. Для цього серце пацієнта зупинили на 2 години.Завідувач кардіохірургічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні, який і проводив операційне втручання, - пише "Вісник". "Пацієнт звернувся до нас зі скаргами на задишку при ходьбі. У хворого діагностували аортальний стеноз, тобто звуження клапана, через який кров потрапляє із серця у весь організм. Внаслідок цього звуження кров погано циркулює, людину можуть турбувати запаморочення, втрата свідомості. У нашого пацієнта цього не було, але це його чекало у найближчому майбутньому. При операції ми будемо забирати цей «несправний» клапан і ставити новий штучний. Вік цього чоловіка не є застереженням для операції, в нас були пацієнти, яким і за 80", - розповідає Володимир Пецентій про хворого, який уже лежить на операційному столі. Й уточнює, що пацієнту встановлять клапан, який надається за потреби безоплатно, бо лікарня отримала у рамках реалізації субпроєкту Світового банку.Операцію розпочали із розрізу грудної клітини. Розрізи роблять за допомогою електроножа. Після цього пацієнту підключають апарат штучного кровообігу з оксигенатором (апаратом, що замінює легені під час хірургічної операції). І техніку, і розхідник, до слова, теж отримали у рамках субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області». А оскільки, як уже зазначалося, клапан пацієнту також надали безкоштовно, то йому довелось заплатити лише за розхідні матеріли – нитки, голки, катетери, трубки, розчин для зупинки серця і таке інше. Таким чином вартість операції для нього зменшилася чи не удвічі.Також за рахунок Світового банку вдалось придбати велику кількість якісної апаратури безпосередньо в операційну, з-поміж якої – і дихальний апарат з монітором, і ще один апарат штучного кровообігу (що дозволить проводити втручання у двох операційних одразу, тобто паралельно оперувати двох пацієнтів), і ендоскопічну стійку для малоінвазивних операцій. Залом перелік новинок – на десятки позицій.Як розповідає– лікар анестезіолог-перфузіолог, коли запускається штучний кровообіг, стартує робота безпосередньо на клапані. Перетискається аорта та починається зупинка серцевої діяльності. Пацієнт перестає дихати самостійно, а цю функцію виконує за нього оксигенатор, тобто апарат штучного кровообігу. Вся кров із людини забирається у спеціальний резервуар. Замість серця працює основний насос."Кожні 25 хвилин ми будемо перфузувати (постачати кров’ю) міокард, для того аби серце не загинуло від ішемії – повного припинення кровопостачання у тканинах, що призводить до нестачі кисню і глюкози. Далі розсікається аорта і подається кардіоплегія (штучна зупинка серця). Коли серце повністю зупинене, апарат штучного кровообігу забезпечує життєдіяльність організму під час цього основного етапу, тому що ми беремо на себе функцію серця і легень, плюс охолоджуємо тіло пацієнта до температури 28 градусів. Така температура дає можливість працювати на невисокому тиску і забезпечує певний метаболізм в таких умовах, тобто всі тканини, органи, які кровопостачаються, не загинуть від ішемії, вони перебуватимуть в анабіозі (стані організму, за якого усі біологічні процеси в ньому припиняються). Коли заміниться клапан, ми почнемо гріти пацієнта і запускати серце. Будемо повертати всю кров в організм і після цього всього серце змушене буде знову виконувати свою функцію. Хвилинний об’єм серця в даного пацієнта – 4,6 літра, тобто за хвилину його серце має перекачувати 4,5 літра крові. Коли серце стоїть, цю функцію бере на себе апарат – він забезпечує весь кровообіг в організмі", - пояснює нюанси анестезіолог-перфузіолог.- А на який найдовший проміжок часу можна повністю зупинити серце? - запитую у Віктора Олексюка.- На скільки потрібно для проведення оперативного втручання, ми зупиняли навіть на 8 годин, - відповідає.Коли основний етап операції наближається до завершення, клапан встановлений, пришитий і зав’язаний, тоді зашивається аорта, лікарі знімають затискачі та запускають серце – поступово зменшують швидкість насоса та починають зупиняти штучний кровообіг. Нагріту кров подають у організм, таким чином приводячи температуру тіла пацієнта до відповідної. Не завжди, коли знімається затискач, серце одразу починає працювати. Інколи потрібен певний час, щоб воно розпрацювалося. Аби воно почало частіше скорочуватися, вставляють електроди – один дротик до серця, один до шкіри. Лікар кілька разів руками струшує пацієнта, щоб з камер серця вийшло повітря. Серце при цьому оперативному втручанні було зупинене на 132 хвилини, себто на 2 години і 12 хвилин. «Зелені хвильки» на моніторі означають, що серце пробуджується і береться працювати. Тиск також піднімається. «Двигун» знову починає виконувати свою роботу. Загалом операція тривала майже 4 години.Штучний клапан замінювати не треба, він не зношується, однак пацієнт має пожиттєво приймати препарати для розрідження крові. Операція пройшла успішно, чергове життя – врятовано. Полагоджений «двигун» людини тепер може працювати без перешкод.

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