Стентування у критичних випадках буде для волинян безкоштовним
Сьогодні, 12:17
У медзаклади краю надійшло чергове постачання у рамках реалізації субпроєкту «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області».
Це ТОВ «Іридіум» виконало зобов’язання за лотом №7 «Витратні матеріали для стентування та коронарографії». Загальна вартість договору – майже 647 тисяч доларів.
Наразі у Волинську обласну клінічну, Луцьку міську клінічну та Ковельську центральну районну лікарні привезли першу партію – половину від закупленого. Адже набори для стентування непокритими та покритими стентами, а також набори діагностичних та витратних матеріалів для коронарографії з трансфеморального і трансрадіального доступу мають терміни придатності. Тож друга частина придбаного надійде у липні 2020 року.
Завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології і тромболізису професор Андрій Ягенський, розповідаючи про важливість та вчасність цього постачання, наголосив, що найперше сама людина мусить розуміти, що здоров’я – найважливіше, тож нехтувати першими ознаками серцево-судинних пробем не можна.
«Якщо вас щось турбує, з’явився біль в грудях, неприємні відчуття, задишка – не побійтеся викликати «швидку». Кожна машина обладнана електрокардіографами, вони можуть передавати дані для опрацювання кардіологами. За необхідності пацієнта доставляють до медичних закладів. У нас завдяки субпроєкту – найсучасніша техніка та стенти. Тож звертайтеся вчасно до лікарів», – закликав він.
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Це ТОВ «Іридіум» виконало зобов’язання за лотом №7 «Витратні матеріали для стентування та коронарографії». Загальна вартість договору – майже 647 тисяч доларів.
Наразі у Волинську обласну клінічну, Луцьку міську клінічну та Ковельську центральну районну лікарні привезли першу партію – половину від закупленого. Адже набори для стентування непокритими та покритими стентами, а також набори діагностичних та витратних матеріалів для коронарографії з трансфеморального і трансрадіального доступу мають терміни придатності. Тож друга частина придбаного надійде у липні 2020 року.
Завідувач Волинського обласного центру кардіоваскулярної патології і тромболізису професор Андрій Ягенський, розповідаючи про важливість та вчасність цього постачання, наголосив, що найперше сама людина мусить розуміти, що здоров’я – найважливіше, тож нехтувати першими ознаками серцево-судинних пробем не можна.
«Якщо вас щось турбує, з’явився біль в грудях, неприємні відчуття, задишка – не побійтеся викликати «швидку». Кожна машина обладнана електрокардіографами, вони можуть передавати дані для опрацювання кардіологами. За необхідності пацієнта доставляють до медичних закладів. У нас завдяки субпроєкту – найсучасніша техніка та стенти. Тож звертайтеся вчасно до лікарів», – закликав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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