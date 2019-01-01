Співак з Луцька MONATIK створив новий мотиваційний саундтрек про мрії





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Повернувшись з американської частини світового туру MONATIK вже встиг стати тріумфатором всіх музичних премій і отримати звання найкращого артиста, а зараз готує яскравий виступ для сімейного шоу «Різдвяна історія з Тіною Кароль», де виконає новий ексклюзивний саундтрек - «Мріяти важливо».



На створення пісні артиста надихнув добрий благодійний проект «Здійсни мрію», куратором якого є телеведуча Лідія Таран. Команда проекту вже багато років працює над тим, щоб дарувати чудо діткам, які борються з важкими недугами і життєвими обставинами. А в «Різдвяній історії» до здійснення бажань прямо на сцені Палацу спорту приєднаються відомі артисти - вони стануть справжніми чарівниками.



Таким чарівником буде і MONATIK, який в своєму новому треку мотивуватиме загадувати найщиріші бажання в Святвечір.



«У нас на шоу буде багато діток, які обожнюють творчість MONATIK і завжди прислухаються до його думки. Тому я сподіваюся, що своїми словами і щирим зверненням Діма зможе донести важливий меседж: мріючи, ти можеш створити свій світ, в якому обов'язково будеш переможцем. Коли ми говоримо російською «мечтать не вредно» - ми коримо себе. А коли ми говоримо українською «мріяти не шкідливо, мріяти так важливо» - це означає, що мріяти - це класно і безпечно», - коментує Тіна Кароль.



Уривок нової пісні вже можна було почути на фіналі шоу «Танці з зірками», де MONATIK разом з Тіною Кароль, Дзідзьо і солісткою групи «The Hardkiss» Юлією Саніною створили попурі з пісень і номерів «Різдвяної історії».



Прем'єра композиції відбудеться на гала-концертах «Різдвяна історія з Тіною Кароль», який пройдуть 22 грудня (16:00 і 20:00) 23 і 24 грудня (20:00) в столичному «Палаці спорту». А телеверсію шоу канал «1+1» покаже на новорічні свята.



А вже 19 грудня, в День Святого Миколая MONATIK стане гостем традиційного благодійного марафону в ефірі ранкового шоу «Сніданок з 1+1», який цього року пройде в партнерстві з «Різдвяною історією з Тіною Кароль». Там мультиартист презентує свій лот - заспівати разом з ним на одній сцені. Також Діма просто в прямому ефірі стане чарівником для маленької дівчинки - підопічної проекту «Здійсни мрію».



До «Різдвяної історії» почали готуватися і інші артисти – ВРЕМЯ И СТЕКЛО, DZIDZIO, KAZKA, Беz обмеження, The Hardkiss, Олег Скрипка та ВВ, MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, зірки шоу «Голос країни» та «Танці з зірками». Вони здивують глядачів новим звучанням традиційних українських колядок, незвичайними образами і яскравими постановками.



Квитки на різдвяне шоу можна купити на сайті Kontramarka.ua

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