На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО





Про це



Зі слів свідків аварії, дорожньо-транспортний інцидент трапився близько 11:30 години поблизу смт Цумань.



«Ми бачили, як автомобіль Volkswagen з невідомих причин різко загальмував і зупинився. Як наслідок, лісовоз МАЗ в’їхав у задню частину транспортного засобу», – повідомляють очевидці.



До слова, внаслідок ДТП заблокований в’їзд у населений пункт, оскільки МАЗ, ставши поперек, майже повністю перекрив проїжджу частину. Рух ускладнений.



На щастя, із людей внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів МАЗ та легковика Volkswagen Bora трапилась сьогодні, 18 грудня, у селищі міського типу Цумань.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Зі слів свідків аварії, дорожньо-транспортний інцидент трапився близько 11:30 години поблизу смт Цумань.«Ми бачили, як автомобіль Volkswagen з невідомих причин різко загальмував і зупинився. Як наслідок, лісовоз МАЗ в’їхав у задню частину транспортного засобу», – повідомляють очевидці.До слова, внаслідок ДТП заблокований в’їзд у населений пункт, оскільки МАЗ, ставши поперек, майже повністю перекрив проїжджу частину. Рух ускладнений.На щастя, із людей внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

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