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На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО

На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів МАЗ та легковика Volkswagen Bora трапилась сьогодні, 18 грудня, у селищі міського типу Цумань.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків аварії, дорожньо-транспортний інцидент трапився близько 11:30 години поблизу смт Цумань.

«Ми бачили, як автомобіль Volkswagen з невідомих причин різко загальмував і зупинився. Як наслідок, лісовоз МАЗ в’їхав у задню частину транспортного засобу», – повідомляють очевидці.

До слова, внаслідок ДТП заблокований в’їзд у населений пункт, оскільки МАЗ, ставши поперек, майже повністю перекрив проїжджу частину. Рух ускладнений.

На щастя, із людей внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.

На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО
На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО

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Теги: аварія, Цумань, лісовоз
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