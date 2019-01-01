На Волині Volkswagen влетів у лісовоз: рух ускладнений. ФОТО
Сьогодні, 12:52
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів МАЗ та легковика Volkswagen Bora трапилась сьогодні, 18 грудня, у селищі міського типу Цумань.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків аварії, дорожньо-транспортний інцидент трапився близько 11:30 години поблизу смт Цумань.
«Ми бачили, як автомобіль Volkswagen з невідомих причин різко загальмував і зупинився. Як наслідок, лісовоз МАЗ в’їхав у задню частину транспортного засобу», – повідомляють очевидці.
До слова, внаслідок ДТП заблокований в’їзд у населений пункт, оскільки МАЗ, ставши поперек, майже повністю перекрив проїжджу частину. Рух ускладнений.
На щастя, із людей внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків аварії, дорожньо-транспортний інцидент трапився близько 11:30 години поблизу смт Цумань.
«Ми бачили, як автомобіль Volkswagen з невідомих причин різко загальмував і зупинився. Як наслідок, лісовоз МАЗ в’їхав у задню частину транспортного засобу», – повідомляють очевидці.
До слова, внаслідок ДТП заблокований в’їзд у населений пункт, оскільки МАЗ, ставши поперек, майже повністю перекрив проїжджу частину. Рух ускладнений.
На щастя, із людей внаслідок зіткнення ніхто не постраждав.
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