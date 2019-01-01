З 20 грудня показники гарячої води прийматиме «Луцькводоканал»





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Раніше показники гарячої води приймало «Луцьктепло», а холодної – «Луцькводоканал», то відтепер достатньо подати показники лічильників і холодної і гарячої води виключно підприємству «Луцькводоканал».



Передавати покази індивідуальних приладів обліку холодної і гарячої води необхідно щомісяця із 20 по 3 число зручним методом (на вибір):



кол-центр 28-40-40 в робочі дні з понеділка по п’ятницю (із 20 по 3 число без вихідних);



цілодобовий особистий кабінет споживача oc.vd.lutsk.ua;



смс-повідомлення на номер 067-444-8-777 або повідомленням на viber 067-444-8-777 (у форматі: код вулиці_номер будинку_номер квартири_пробіл_показник) – цілодобово;



на електронну скриньку



в скриньки самообслуговування, які розташовані в м. Луцьку за адресами: вул. Соборності, 25, центр обслуговування клієнтів EVODA, вул. Дубнівська, 26, вул. Січова, 16, вул. Лесі Українки, 35 «Центр надання адміністративних послуг в м. Луцьку», пр. Волі, 4а «Департамент соціальної політики».



Всі показники гарячої води, передані на підприємство «Луцькводоканал», будуть автоматично передані підприємству «Луцьктепло». І саме ці покази будуть відображенні у платіжках за послуги гарячого водопостачання. Зауважують, передавши показники лічильників гарячої води, телефонувати на «Луцьктепло» більше не потрібно.



Нововведення значно спростить систему подачі показників лічильників холодної та гарячої води, допоможе уникнути можливої плутанини та пришвидшить процес нарахувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан інформують, починаючи із 20 грудня, показники лічильників гарячої води прийматиме підприємство «Луцькводоканал».Про це йдеться на сайті підприємства. Раніше показники гарячої води приймало «Луцьктепло», а холодної – «Луцькводоканал», то відтепер достатньо подати показники лічильників і холодної і гарячої води виключно підприємству «Луцькводоканал».Передавати покази індивідуальних приладів обліку холодної і гарячої води необхідно щомісяця із 20 по 3 число зручним методом (на вибір):кол-центр 28-40-40 в робочі дні з понеділка по п’ятницю (із 20 по 3 число без вихідних);цілодобовий особистий кабінет споживача oc.vd.lutsk.ua;смс-повідомлення на номер 067-444-8-777 або повідомленням на viber 067-444-8-777 (у форматі: код вулиці_номер будинку_номер квартири_пробіл_показник) – цілодобово;на електронну скриньку [email protected] в скриньки самообслуговування, які розташовані в м. Луцьку за адресами: вул. Соборності, 25, центр обслуговування клієнтів EVODA, вул. Дубнівська, 26, вул. Січова, 16, вул. Лесі Українки, 35 «Центр надання адміністративних послуг в м. Луцьку», пр. Волі, 4а «Департамент соціальної політики».Всі показники гарячої води, передані на підприємство «Луцькводоканал», будуть автоматично передані підприємству «Луцьктепло». І саме ці покази будуть відображенні у платіжках за послуги гарячого водопостачання. Зауважують, передавши показники лічильників гарячої води, телефонувати на «Луцьктепло» більше не потрібно.Нововведення значно спростить систему подачі показників лічильників холодної та гарячої води, допоможе уникнути можливої плутанини та пришвидшить процес нарахувань.

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