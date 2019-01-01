Інвестор має мати провідника, – голова федерації роботодавців про ініціативу лучан

Дмитро Олійник схвально оцінив ініціативу лучан щодо створення в місті агенції для залучення інвестицій.



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Нагадаємо, що під час громадських слухань з питань бюджету співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер



«У всьому світі мери борються за інвестиції. А це робочі місця, кошти на те, аби був комунальний транспорт, парки, садочки тощо. Те, що називається якісним життям у місті. Звичайно, будь-які інструменти, зокрема агентство, які зможуть вибудовувати залучення інвестицій в регіон – це позитивно. Я не знаю механізмів, окрім комунікацій, які можуть покращити пізнаваність регіону. І комунікації – це перший крок до пізнаваності», – зазначив він.



Дмитро Олійник зауважив, що часто іноземні інвестори просто не володіють інформацією, яким чином проходити бюрократичні процедури отримання дозволів, погоджень тощо.



«Звичайно, всередині міста має бути провідник, який знає всі нюанси. А ще ліпше, створювати практичні індустріальні парки та кластери», – зауважив Олійник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова ради Федерації роботодавців Українисхвально оцінив ініціативу лучан щодо створення в місті агенції для залучення інвестицій.Про це повідомляє ІА "Конкурент" Нагадаємо, що під час громадських слухань з питань бюджету співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" запропонував створити Агенцію з підтримки та обслуговування інвесторів. Чи вважає таку ініціативу доречною «Конкурент» запитав у Дмитра Олійника, який 17 грудня перебував у Луцьку.«У всьому світі мери борються за інвестиції. А це робочі місця, кошти на те, аби був комунальний транспорт, парки, садочки тощо. Те, що називається якісним життям у місті. Звичайно, будь-які інструменти, зокрема агентство, які зможуть вибудовувати залучення інвестицій в регіон – це позитивно. Я не знаю механізмів, окрім комунікацій, які можуть покращити пізнаваність регіону. І комунікації – це перший крок до пізнаваності», – зазначив він.Дмитро Олійник зауважив, що часто іноземні інвестори просто не володіють інформацією, яким чином проходити бюрократичні процедури отримання дозволів, погоджень тощо.«Звичайно, всередині міста має бути провідник, який знає всі нюанси. А ще ліпше, створювати практичні індустріальні парки та кластери», – зауважив Олійник.

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