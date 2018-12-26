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Назвали ймовірну причину пожежі у Ківерцях на «бляхарні». ВІДЕО

Назвали ймовірну причину пожежі у Ківерцях на «бляхарні». ВІДЕО
Вчора увечері у Ківерцях, на вулиці Чкалова, загорілося підприємство з виготовлення металу. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромереж.

Про це розповіла Суспільному начальниця відділу ДСНС у Волинській області Ірина Варварук.

Вона повідомила, що зайнявся гараж з газоблоків. Рятувальники локалізували пожежу о 18:33.

З її слів, до ліквідації полум’я залучили 5 пожежних автомобілів.

Вогонь знищив 150 метрів покрівлі, речі домашнього вжитку, робочі інструменти, пошкодив стіни.


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Теги: Ківерці, пожежа, ймовірна причина
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