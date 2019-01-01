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У Луцьку курсуватимуть маршрутки №3

У Луцьку курсуватимуть маршрутки №3
У Луцьку призначили тимчасового перевізника на маршрут № 3 до проведення конкурсу та визначення кінцевого перевізника.

Про це під час засідання виконкому повідомив начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов., - пишуть "Волинські Новини".

Згідно з поданою заявою, до проведення конкурсу та визначення перевізника за маршрутом № 3, а це – об’єкт конкурсу № 75, запропонували призначити тимчасового перевізника ФОП Макарчука М.П.

Конкурс на маршрут № 3 оголошений рішенням виконкому від 4 грудня 2019 року.

Нагадаємо, що із завтрашнього дня у громадському транспорті Луцька не можна буде розрахуватися готівкою, лише е-квитком.

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Теги: е-вкиток, Луцьк, маршрути
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