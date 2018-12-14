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На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО

На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
18-го грудня на мосту у пункті пропуску «Устилуг-Зосін» відбулася церемонія передавання Вифлеємського вогню миру.

Польські харцери передали його колегам з Волинського осередку Національної скаутської організації «Пласт», - пише Буг.

Далі українські пластуни його передадуть поширять його у всі куточки країни.

Зустрічали благодатний вогонь і представники влади з Володимира-Волинського: перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, секретар міської ради Олег Свідерський, начальник управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, а також духовенство, учні та викладач гімназії ім. О.Цинкаловського.

На мосту співали колядки, вітали зі святами, висловлювали найкращі побажання, обмінювалися подарунками і пригощали солодощами

Ділення Вифлеємським вогнем миру – міжнародна щорічна скаутська акція, що полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Цю гарну традицію започаткували 1986-го року.

На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО
На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО









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Теги: Вифлеємський вогонь миру
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