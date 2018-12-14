На Волинь привезли Вифлеємський вогонь миру. ФОТО





Польські харцери передали його колегам з Волинського осередку Національної скаутської організації «Пласт», - пише



Далі українські пластуни його передадуть поширять його у всі куточки країни.



Зустрічали благодатний вогонь і представники влади з Володимира-Волинського: перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук, секретар міської ради Олег Свідерський, начальник управління освіти, молоді і спорту В’ячеслав Петрук, а також духовенство, учні та викладач гімназії ім. О.Цинкаловського.



На мосту співали колядки, вітали зі святами, висловлювали найкращі побажання, обмінювалися подарунками і пригощали солодощами



Ділення Вифлеємським вогнем миру – міжнародна щорічна скаутська акція, що полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Цю гарну традицію започаткували 1986-го року.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-го грудня на мосту у пункті пропуску «Устилуг-Зосін» відбулася церемонія передавання Вифлеємського вогню миру.Польські харцери передали його колегам з Волинського осередку Національної скаутської організації «Пласт», - пише Буг Далі українські пластуни його передадуть поширять його у всі куточки країни.Зустрічали благодатний вогонь і представники влади з Володимира-Волинського: перший заступник міського голови, секретар міської ради, начальник управління освіти, молоді і спорту, а також духовенство, учні та викладач гімназії ім. О.Цинкаловського.На мосту співали колядки, вітали зі святами, висловлювали найкращі побажання, обмінювалися подарунками і пригощали солодощамиДілення Вифлеємським вогнем миру – міжнародна щорічна скаутська акція, що полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Цю гарну традицію започаткували 1986-го року.

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