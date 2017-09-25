Кабмін заборонив українцям виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом





Про таке рішення Кабінету міністрів повідомив прем'єр Олексій Гончарук, - пише



"Від 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ здійснюватиметься через закордонний паспорт. Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ", - написав він.



Гончарук зазначив, що під час в'їзду українців з території РФ на територію України Державна прикордонна служба безперешкодно пропускатиме українців і за внутрішніми паспортами, і свідоцтвами про народження.



"Це означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років", - уточнив прем'єр.



За його словами, це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для кожного нашого громадянина, адже для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 1 березня 2020 українцям заборонять виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження.Про таке рішення Кабінету міністрів повідомив прем'єр Олексій Гончарук, - пише ТСН "Від 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ здійснюватиметься через закордонний паспорт. Ця процедура діятиме тільки для громадян України, що виїжджають з України на територію РФ", - написав він.Гончарук зазначив, що під час в'їзду українців з території РФ на територію України Державна прикордонна служба безперешкодно пропускатиме українців і за внутрішніми паспортами, і свідоцтвами про народження."Це означає призупинення дії положень угод з РФ, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років", - уточнив прем'єр.За його словами, це рішення дозволить зменшити час проходження прикордонного контролю для кожного нашого громадянина, адже для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами.

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