Медик назвала продукти, які можуть призвести до раку
Сьогодні, 20:39
Продукти швидкого приготування містять величезну кількість консервантів, барвників і підсилювачів смаку, які не просто негативно впливають на функції внутрішніх органів, але й можуть стати причиною розвитку низки недуг.
Про це розповіла лікар Вікторія Савицька, - передає ГолосUA.
Продукти з пакетика, які достатньо залити водою для приготування, завжди дуже зручні, адже не вимагають зусиль та часу, причому вони часто подобаються навіть більше, ніж домашні. Особливо популярні локшина швидкого приготування й різні пюре і каші зі смаком курки, грибів, свинини і т. д.
Всі подібні продукти містять глютамат натрію – один з видів підсилювачів смаку. Завдяки йому ця їжа стає більш ароматною, а її смак – виразним і незабутнім.
«Консерванти, барвники, підсилювачі та інше надають банальній їжі апетитного вигляду, а інша хімія в складі допомагає продукту довго не псуватися. Самі по собі ці компоненти дозволені в більшості країн світу для приготування харчових продуктів. Ось тільки, як встановили вчені, при інших факторах ризику, вони можуть спровокувати ріст ракових клітин», - попереджає лікар.
З тієї ж причини фахівець радить звести до мінімуму, а за можливості – виключити з раціону будь-які майонези, кетчупи й будь-які інші готові соуси та приправи.
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Про це розповіла лікар Вікторія Савицька, - передає ГолосUA.
Продукти з пакетика, які достатньо залити водою для приготування, завжди дуже зручні, адже не вимагають зусиль та часу, причому вони часто подобаються навіть більше, ніж домашні. Особливо популярні локшина швидкого приготування й різні пюре і каші зі смаком курки, грибів, свинини і т. д.
Всі подібні продукти містять глютамат натрію – один з видів підсилювачів смаку. Завдяки йому ця їжа стає більш ароматною, а її смак – виразним і незабутнім.
«Консерванти, барвники, підсилювачі та інше надають банальній їжі апетитного вигляду, а інша хімія в складі допомагає продукту довго не псуватися. Самі по собі ці компоненти дозволені в більшості країн світу для приготування харчових продуктів. Ось тільки, як встановили вчені, при інших факторах ризику, вони можуть спровокувати ріст ракових клітин», - попереджає лікар.
З тієї ж причини фахівець радить звести до мінімуму, а за можливості – виключити з раціону будь-які майонези, кетчупи й будь-які інші готові соуси та приправи.
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Коментарі 1
Глутамат натрію в нормальних дозах ніяк не впливає на здоров‘я
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