вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Медик назвала продукти, які можуть призвести до раку

Медик назвала продукти, які можуть призвести до раку
Продукти швидкого приготування містять величезну кількість консервантів, барвників і підсилювачів смаку, які не просто негативно впливають на функції внутрішніх органів, але й можуть стати причиною розвитку низки недуг.

Про це розповіла лікар Вікторія Савицька, - передає ГолосUA.

Продукти з пакетика, які достатньо залити водою для приготування, завжди дуже зручні, адже не вимагають зусиль та часу, причому вони часто подобаються навіть більше, ніж домашні. Особливо популярні локшина швидкого приготування й різні пюре і каші зі смаком курки, грибів, свинини і т. д.

Всі подібні продукти містять глютамат натрію – один з видів підсилювачів смаку. Завдяки йому ця їжа стає більш ароматною, а її смак – виразним і незабутнім.

«Консерванти, барвники, підсилювачі та інше надають банальній їжі апетитного вигляду, а інша хімія в складі допомагає продукту довго не псуватися. Самі по собі ці компоненти дозволені в більшості країн світу для приготування харчових продуктів. Ось тільки, як встановили вчені, при інших факторах ризику, вони можуть спровокувати ріст ракових клітин», - попереджає лікар.

З тієї ж причини фахівець радить звести до мінімуму, а за можливості – виключити з раціону будь-які майонези, кетчупи й будь-які інші готові соуси та приправи.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: продукти, рак, медик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Глутамат натрію в нормальних дозах ніяк не впливає на здоров‘я
Відповісти
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО
Сьогодні, 21:25
Медик назвала продукти, які можуть призвести до раку
Сьогодні, 20:39
В Україні зміняться правила вступу до університетів
Сьогодні, 20:19
«Моя мета – показати дорогу до вулика», – відомий луцький пасічник Володимир Дмитрук
Сьогодні, 20:10
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Володимирі хочуть придбати медтехніку для діагностування раку У Володимирі хочуть придбати медтехніку для діагностування раку
13 серпень, 18:48
В Україну завезли чай з речовиною, яка викликає рак В Україну завезли чай з речовиною, яка викликає рак
04 січень, 12:45
Хворій на рак волинянці за три дні зібрали гроші на необхідне лікування Хворій на рак волинянці за три дні зібрали гроші на необхідне лікування
16 грудень, 13:18
Як вибрати корисний хліб: поради дієтолога Як вибрати корисний хліб: поради дієтолога
16 грудень, 04:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські акробати стали чемпіонами України. ФОТО
Сьогодні, 21:25
 0
Медик назвала продукти, які можуть призвести до раку
Сьогодні, 20:39
 0
В Україні зміняться правила вступу до університетів
Сьогодні, 20:19
 0
«Моя мета – показати дорогу до вулика», – відомий луцький пасічник Володимир Дмитрук
Сьогодні, 20:10
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8