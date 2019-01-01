Медик назвала продукти, які можуть призвести до раку





Про це розповіла лікар Вікторія Савицька, - передає



Продукти з пакетика, які достатньо залити водою для приготування, завжди дуже зручні, адже не вимагають зусиль та часу, причому вони часто подобаються навіть більше, ніж домашні. Особливо популярні локшина швидкого приготування й різні пюре і каші зі смаком курки, грибів, свинини і т. д.



Всі подібні продукти містять глютамат натрію – один з видів підсилювачів смаку. Завдяки йому ця їжа стає більш ароматною, а її смак – виразним і незабутнім.



«Консерванти, барвники, підсилювачі та інше надають банальній їжі апетитного вигляду, а інша хімія в складі допомагає продукту довго не псуватися. Самі по собі ці компоненти дозволені в більшості країн світу для приготування харчових продуктів. Ось тільки, як встановили вчені, при інших факторах ризику, вони можуть спровокувати ріст ракових клітин», - попереджає лікар.



З тієї ж причини фахівець радить звести до мінімуму, а за можливості – виключити з раціону будь-які майонези, кетчупи й будь-які інші готові соуси та приправи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Продукти швидкого приготування містять величезну кількість консервантів, барвників і підсилювачів смаку, які не просто негативно впливають на функції внутрішніх органів, але й можуть стати причиною розвитку низки недуг.Про це розповіла лікар, - передає ГолосUA Продукти з пакетика, які достатньо залити водою для приготування, завжди дуже зручні, адже не вимагають зусиль та часу, причому вони часто подобаються навіть більше, ніж домашні. Особливо популярні локшина швидкого приготування й різні пюре і каші зі смаком курки, грибів, свинини і т. д.Всі подібні продукти містять глютамат натрію – один з видів підсилювачів смаку. Завдяки йому ця їжа стає більш ароматною, а її смак – виразним і незабутнім.«Консерванти, барвники, підсилювачі та інше надають банальній їжі апетитного вигляду, а інша хімія в складі допомагає продукту довго не псуватися. Самі по собі ці компоненти дозволені в більшості країн світу для приготування харчових продуктів. Ось тільки, як встановили вчені, при інших факторах ризику, вони можуть спровокувати ріст ракових клітин», - попереджає лікар.З тієї ж причини фахівець радить звести до мінімуму, а за можливості – виключити з раціону будь-які майонези, кетчупи й будь-які інші готові соуси та приправи.

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