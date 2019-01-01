Порошенко привітав кіборга Марченка зі звільненням із СІЗО. ФОТО

Дмитро Марченко вийшов із СІЗО.



П’ятий Президент України Петро Порошенко особисто привітав кіборга, бойового генерала Дмитра Марченка зі звільненням, - пише



Під час зустрічі Порошенко показав оберіг з Донецького аеропорту, який кіборг-десантник Дмитро Марченко (позивний Марчелло) свого часу подарував йому на згадку.



«Це наша, може, друга чи третя зустріч у житті. Але оця лялька, що ви мені подарували, весь час була зі мною. Для тих, хто не знає, я хотів би розповісти її історію. В Донецькому аеропорту був магазин duty free. І вже тоді, коли в аеропорту йшли запеклі бої, ця лялька, яка символізує Україну, для мене стала символом незламності України. Ми завжди маємо пам’ятати і про ДАП, і про героїчні вчинки», – наголосив Петро Порошенко.



“Я буду робити все, щоб чесне імя кожного українського офіцера, українського воїна, було захищене. Я ще раз хочу подякувати за ту величезну роботу по захисту рідної землі, яку ви робили ці 5 років. Я як п’ятий Президент і Верховний Головнокомандувач хочу подякувати у вашій особі всім нашим воїнам, героям, які зробили величезний внесок для того, щоб країна була збережена”, – зазначив Порошенко.



Він також високо оцінив справжню командирську позицію Дмитра Марченка, який відмовлявся виходити із СІЗО під заставу до того часу, доки не звільнили його підлеглих.



«Я хочу подякувати за довіру робити реформи. Це була дуже складна праця. Дуже важкий шлях ми пройшли, щоб показати результат», – сказав Марченко.



Він подякував родині Петра Порошенка і всім небайдужим українцям, які за кілька днів разом зібрали необхідну суму у 20 мільйонів гривень для застави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 грудня після сплати застави у 20 мільйонів гривеньвийшов із СІЗО.П’ятий Президент Україниособисто привітав кіборга, бойового генерала Дмитра Марченка зі звільненням, - пише "12 канал". Під час зустрічі Порошенко показав оберіг з Донецького аеропорту, який кіборг-десантник Дмитро Марченко (позивний Марчелло) свого часу подарував йому на згадку.«Це наша, може, друга чи третя зустріч у житті. Але оця лялька, що ви мені подарували, весь час була зі мною. Для тих, хто не знає, я хотів би розповісти її історію. В Донецькому аеропорту був магазин duty free. І вже тоді, коли в аеропорту йшли запеклі бої, ця лялька, яка символізує Україну, для мене стала символом незламності України. Ми завжди маємо пам’ятати і про ДАП, і про героїчні вчинки», – наголосив Петро Порошенко.“Я буду робити все, щоб чесне імя кожного українського офіцера, українського воїна, було захищене. Я ще раз хочу подякувати за ту величезну роботу по захисту рідної землі, яку ви робили ці 5 років. Я як п’ятий Президент і Верховний Головнокомандувач хочу подякувати у вашій особі всім нашим воїнам, героям, які зробили величезний внесок для того, щоб країна була збережена”, – зазначив Порошенко.Він також високо оцінив справжню командирську позицію Дмитра Марченка, який відмовлявся виходити із СІЗО під заставу до того часу, доки не звільнили його підлеглих.«Я хочу подякувати за довіру робити реформи. Це була дуже складна праця. Дуже важкий шлях ми пройшли, щоб показати результат», – сказав Марченко.Він подякував родині Петра Порошенка і всім небайдужим українцям, які за кілька днів разом зібрали необхідну суму у 20 мільйонів гривень для застави.

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