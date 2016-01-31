В Україні зміняться правила вступу до університетів





Законопроєкт підтримали 321 народний депутат на ранковому засіданні Верховної Ради 18 грудня, - пише



Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" покликаний врегулювати та частково реорганізувати механізми вступу до вищих навчальних закладів України. Простішим стане процес вступу для учасників бойових дій на сході України.



Список ключових нововведень в сфері вищої освіти:

- уточнюється визначення деяких освітніх термінів;

- спрощується процедура ліцензування для університетів;

- змінюється статус національного закладу вищої освіти, зміцнюється статус дослідницьких університетів та збільшуються вимоги для отримання цього статусу;

- полегшуються умови для розвитку міждисциплінарних програм, освітніх програм спільного та подвійного диплома;

- запроваджується на практиці дуальна форма здобуття вищої освіти;

- встановлюються нові вимоги до навчання студентів, які навчаються за регульованими професіями;

- удосконалюється структура закладів вищої освіти;

упорядковується діяльність відокремлених структурних підрозділів;

- врегульовується процес вступу іноземців до університетів.



Зазначимо, закон вступить в дію після підписання президентом України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який повинен врегулювати деякі аспекти у сфері вищої освіти. Тепер українські студенти отримуватимуть більше практики.Законопроєкт підтримали 321 народний депутат на ранковому засіданні Верховної Ради 18 грудня, - пише "24 канал". Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" покликаний врегулювати та частково реорганізувати механізми вступу до вищих навчальних закладів України. Простішим стане процес вступу для учасників бойових дій на сході України.- уточнюється визначення деяких освітніх термінів;- спрощується процедура ліцензування для університетів;- змінюється статус національного закладу вищої освіти, зміцнюється статус дослідницьких університетів та збільшуються вимоги для отримання цього статусу;- полегшуються умови для розвитку міждисциплінарних програм, освітніх програм спільного та подвійного диплома;- запроваджується на практиці дуальна форма здобуття вищої освіти;- встановлюються нові вимоги до навчання студентів, які навчаються за регульованими професіями;- удосконалюється структура закладів вищої освіти;упорядковується діяльність відокремлених структурних підрозділів;- врегульовується процес вступу іноземців до університетів.Зазначимо, закон вступить в дію після підписання президентом України.

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