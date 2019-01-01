Співак з Луцька MONATIK став тренером «Голосу країни-10»





Так, до Тіни Кароль та Dan Balan приєднається відомий український мультиартист MONATIK, який став першим поп-артистом, хто створив масштабне шоу на НСК "Олімпійський", - повідомляє



Про це стало відомо з відеоролику в одній з найпопулярніших соцмереж TikTok, де співак з’явився на сцені "Голос країни" в цікавому та креативному форматі, який досить поширений в Мережі.



Автор найпопулярніших хітів MONATIK вже втретє обійме червоне крісло.



Мультиартист поділився своїми планами на перемогу у ювілейному сезоні та враженнями від талановитих учасників, яким вдалося потрапити до його команди під час знімання сліпих прослуховувань, які нещодавно відбулись.



"Я дуже чекав на 10 ювілейний сезон проекту "Голос країни". Він буде вибуховим і незабутнім. Щиро переконаний, це буде грандіозно, адже на глядачів чекає головна битва епохи, битва поколінь, експериментаторів, мрійників та талантів. Я хочу зібрати команду справжніх ритмоловів, щоб створювати, колаборувати і радувати слухача улюбленими треками в властивому саме нам прочитанні. Це учасники, з якими я готовий іти до перемоги, і я вірю в кожного з них. Час, робота та їхні палаючі очі покажуть, хто дійде до прямих ефірів і до фіналу. Зараз вони для мене всі однаково цінні, і з кожним із них я хочу попрацювати", - додав артист.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо ім’я третього тренера, який братиме участь у запеклій битві епохи нового ювілейного сезону "Голосу країни-10" за найталановитіших вокалістів країни.Так, дотаприєднається відомий український мультиартист MONATIK, який став першим поп-артистом, хто створив масштабне шоу на НСК "Олімпійський", - повідомляє "ТСН". Про це стало відомо з відеоролику в одній з найпопулярніших соцмереж TikTok, де співак з’явився на сцені "Голос країни" в цікавому та креативному форматі, який досить поширений в Мережі.Автор найпопулярніших хітів MONATIK вже втретє обійме червоне крісло.Мультиартист поділився своїми планами на перемогу у ювілейному сезоні та враженнями від талановитих учасників, яким вдалося потрапити до його команди під час знімання сліпих прослуховувань, які нещодавно відбулись."Я дуже чекав на 10 ювілейний сезон проекту "Голос країни". Він буде вибуховим і незабутнім. Щиро переконаний, це буде грандіозно, адже на глядачів чекає головна битва епохи, битва поколінь, експериментаторів, мрійників та талантів. Я хочу зібрати команду справжніх ритмоловів, щоб створювати, колаборувати і радувати слухача улюбленими треками в властивому саме нам прочитанні. Це учасники, з якими я готовий іти до перемоги, і я вірю в кожного з них. Час, робота та їхні палаючі очі покажуть, хто дійде до прямих ефірів і до фіналу. Зараз вони для мене всі однаково цінні, і з кожним із них я хочу попрацювати", - додав артист.

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