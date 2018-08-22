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На Волині вилучили рекордну партію тютюну для кальяну

На Волині вилучили рекордну партію тютюну для кальяну
У волинянина вилучили велику партію тютюну для кальяну.

Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу понад 11 тисяч пачок тютюну для кальянів без марок акцизного податку встановленого зразка іноземного виробництва, орієнтовною вартістю 1,7 мільйона гривень.

Цей цінний товар правопорушник ймовірно планував реалізувати через мережу розважальних закладів області.

Крім того, в цей же день у Ківерцівському районі податкова міліція викрила місце незаконної реалізації підакцизних товарів, зокрема коньяку, горілки, спирту та тютюнових виробів.

Згідно попередньої оцінки вартість вилученого майна становить близько 2 мільйонів гривень.

Наразі вирішують питання про статус вилучених товарно-матеріальних цінностей, а також проводиться весь комплекс заходів з метою встановлення осіб причетних до такої незаконної діяльності.

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Теги: тютюн, алкоголь
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