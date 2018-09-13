Попросив зняти гроші: у Луцьку одесит вкрав у жінки телефон

У Луцьку викрили 25-річного одесита в шахрайстві.Так, 17 грудня, до поліції звернулася 61-річна жителька обласного центру із заявою про шахрайство, - пише ГУНП у Волинській області.Жінка повідомила, що напередодні по вулиці Домни Гордіюк у Луцьку невідомий чоловік під приводом зняття грошей заволодів її мобільним телефоном Xiaomi. Сума завданих заявниці збитків становить 12 тис. 600 грн.Співробітники кримінальної поліції встановили причетність до скоєння цього шахрайства 25-річного жителя міста Одеса. Незаконно набутий телефон зловмисник здав у ломбард.Слідчі Луцького відділу поліції за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. За шахрайські дії зловмиснику загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі.