Просять опізнати чоловіка, який помер на зупинці у Луцьку. ФОТО 18+





Про це інформує ГУНП у Волинській області.



На вигляд йому 45-50 років. Був одягнений у балонову куртку чорного кольору, спортивні штани, кросівки. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.



Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



Працівники поліції просять громадян котрим відома будь яка інформація щодо особи померлого невідкладно повідомити до Луцького відділу поліції за номерами телефонів: +380991420382, 102, або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.



Фото чоловіка можна переглянути за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція просить допомогти встановити особу померлого чоловіка, якого виявили у вівторок, 17 грудня, на зупинці громадського транспорту по вулиці Ковельській у Луцьку.Про це інформує ГУНП у Волинській області.На вигляд йому 45-50 років. Був одягнений у балонову куртку чорного кольору, спортивні штани, кросівки. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.Працівники поліції просять громадян котрим відома будь яка інформація щодо особи померлого невідкладно повідомити до Луцького відділу поліції за номерами телефонів: +380991420382, 102, або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.Фото чоловіка можна переглянути за посиланням: https://fex.net/s/7obpoo2

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