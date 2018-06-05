Просять опізнати чоловіка, який помер на зупинці у Луцьку. ФОТО 18+
Сьогодні, 16:50
Поліція просить допомогти встановити особу померлого чоловіка, якого виявили у вівторок, 17 грудня, на зупинці громадського транспорту по вулиці Ковельській у Луцьку.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
На вигляд йому 45-50 років. Був одягнений у балонову куртку чорного кольору, спортивні штани, кросівки. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Працівники поліції просять громадян котрим відома будь яка інформація щодо особи померлого невідкладно повідомити до Луцького відділу поліції за номерами телефонів: +380991420382, 102, або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.
Фото чоловіка можна переглянути за посиланням: https://fex.net/s/7obpoo2
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
На вигляд йому 45-50 років. Був одягнений у балонову куртку чорного кольору, спортивні штани, кросівки. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Працівники поліції просять громадян котрим відома будь яка інформація щодо особи померлого невідкладно повідомити до Луцького відділу поліції за номерами телефонів: +380991420382, 102, або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.
Фото чоловіка можна переглянути за посиланням: https://fex.net/s/7obpoo2
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
чесно говоря, ваши новости это какой то п**де*
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