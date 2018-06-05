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Просять опізнати чоловіка, який помер на зупинці у Луцьку. ФОТО 18+

Просять опізнати чоловіка, який помер на зупинці у Луцьку. ФОТО 18+
Поліція просить допомогти встановити особу померлого чоловіка, якого виявили у вівторок, 17 грудня, на зупинці громадського транспорту по вулиці Ковельській у Луцьку.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

На вигляд йому 45-50 років. Був одягнений у балонову куртку чорного кольору, спортивні штани, кросівки. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції просять громадян котрим відома будь яка інформація щодо особи померлого невідкладно повідомити до Луцького відділу поліції за номерами телефонів: +380991420382, 102, або за адресою: м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2.

Фото чоловіка можна переглянути за посиланням: https://fex.net/s/7obpoo2

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Теги: опізнання, труп, смерть, Луцьк
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Коментарі 1
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