Де на Волині не буде світла 19 грудня





місто Нововолинськ



1. ТП-32 09:00-17:00 Теплобудсервіс, магазин «Аркос-2», кафе «Едем», магазин «Продукти», магазин «Рідний край» м.Нововолинськ

м-н Шахтарський, 15-21, 8, 10, 18-22



Ратнівський район

Інформацію не надано



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського,

Героїв УПА,2-15,Тиха.

2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-10

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.

4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.

5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)

с.Бортяхівка (повністю)

с.Тихотин (повністю)

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.

с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.



7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.

8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)

с.Берегове (повністю)

с.Духче (повністю)

с.Берегове (повністю)



9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)



10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.

с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.



11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща (повністю)

12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)

с.Мирославка (повністю)

с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)

с.Літогоща (повністю)

с.Мильськ (повністю)

13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)

с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)

с.Раймісто (повністю)



Старовижівський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Турійський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. ТП-32 09:00-17:00 Теплобудсервіс, магазин «Аркос-2», кафе «Едем», магазин «Продукти», магазин «Рідний край» м.Нововолинськм-н Шахтарський, 15-21, 8, 10, 18-22Інформацію не надано1. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-97 9:00-17:00 м.Рожище магазини, адмінприміщення, аптека №37, церква, ринок, виробнича база, торговий павільйон, автостанція, ресторан, Приватбанк, “Еко Маркет” м.Рожище вул.Незалежності,3-12,10, Гагаріна,2-27, Жуковського,Героїв УПА,2-15,Тиха.2. ПЛ-0,4 кВ ЗТП-420 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення, торговий павільйон, КНС м. Рожище , вул.Чехова,1-15, 21,33,16-67А, Ліпкана,1-103. ПЛ-0,4 кВ КТП-118 9:00-17:00 с.Уляники артсвердловина, склад.4. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-496 9:00-17:00 с.Іванчиці вул.Буківська,1-15,4-8,17-31,12-24.5. Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю) с.Переспа (повністю)с.Бортяхівка (повністю)с.Тихотин (повністю)6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку.с.Навіз вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Нагірна, Тиха.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.8. Л43-02 9:00-17:00 с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю)с.Духче (повністю)с.Берегове (повністю)9. ПЛ-0,4 кВ КТП-38 9:00-17:00 с.Забара (повністю)10. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир кіоск, адмінприміщення, магазин.с.Немир вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Шкільна.11. Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)12. Л71-03 9:00-17:00 с.Забара (повністю)с.Мирославка (повністю)с.Мильськ (повністю) с.Іванівка (повністю)с.Літогоща (повністю)с.Мильськ (повністю)13. Л34-02 9:00-17:00 с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю) с.Немир (повністю)с.Раймісто (повністю)Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано

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