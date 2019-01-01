Волинські лісівники передали смаколики для мешканців Луцького зоопарку. ФОТО





Про це



Доставили смаколики для звірят головний мисливствознавець державного підприємства «Горохівське лісомисливське господарство» Григорій Биховець та єгер Володимир Юхно. Вони запевнили, що з цього кроку за ініціативи їхнього очільника Олександра Кватирка, розпочнеться тривала співпраця між Волинським ОУЛМГ та КП «Луцький зоопарк».



На знак вдячності керівник зоопарку Людмила Денисенко запропонувала провести екскурсію звіринцем для групи дітей, чиї батьки працюють у структурних підрозділах управління.



"Сьогодні втішені, що до тих, хто працюватиме на підтримку якісних змін у зоопарку, доєдналися лісівники. І ми спільно уже окреслили чимало наступних кроків. Але… це вже будуть інші дописи. Нині ж – просто приходьте у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах Луцька. Зимо-весна сприяє гарному проведенню часу", - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства передало тонну сіна та майже тисячу підсолених кормових віників для мешканців Луцького зоопарку.Про це повідомляє звіринець на сторінці у Facebook.Доставили смаколики для звірят головний мисливствознавець державного підприємства «Горохівське лісомисливське господарство»та єгер. Вони запевнили, що з цього кроку за ініціативи їхнього очільника, розпочнеться тривала співпраця між Волинським ОУЛМГ та КП «Луцький зоопарк».На знак вдячності керівник зоопарку Людмила Денисенко запропонувала провести екскурсію звіринцем для групи дітей, чиї батьки працюють у структурних підрозділах управління."Сьогодні втішені, що до тих, хто працюватиме на підтримку якісних змін у зоопарку, доєдналися лісівники. І ми спільно уже окреслили чимало наступних кроків. Але… це вже будуть інші дописи. Нині ж – просто приходьте у місце найкомфортнішого відпочинку на природі у межах Луцька. Зимо-весна сприяє гарному проведенню часу", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію