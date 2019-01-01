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На Волині правоохоронці збирають інформацію про банду, яка «тероризувала» бізнесменів

На Волині правоохоронці збирають інформацію про банду, яка «тероризувала» бізнесменів
Правоохоронці звертається до людей із проханням повідомляти про відомі факти злочинної діяльності угрупування Чечена з Нововолинська. Конфіденційність гарантують.

Нагадаємо, у Нововолинську затримали членів банди, які за гроші намагалися «кришувати» місцевих бізнесменів, а в разі відмови тиснули на них та їх членів сімей психологічно та нищили майно, - пише Буг.

Фігурантам угрупування Чечену, Бриті, Карпу та Шаміку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, – повідомили в Управлінні стратегічних розслідувань у Волинській області.

Проводиться досудове розслідування. Постраждалі від вимагань, підпалів, крадіжок та інших кримінальних правопорушень, що вчинялися бандитами, або свідки подій чи громадяни, які можуть надати будь-яку інформацію, можуть звернутися до управління стратегічних розслідувань у Волинській області.

У разі звернення гарантують повну конфіденційність. Повідомити можна за номером телефону: 067 307 88 78. Адреса: місто Луцьк, вулиця Загородня, 5а.

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Теги: банда, злочинна група, бізнесмени, вимагання, Волинь
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