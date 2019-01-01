На Волині правоохоронці збирають інформацію про банду, яка «тероризувала» бізнесменів
Сьогодні, 17:33
Правоохоронці звертається до людей із проханням повідомляти про відомі факти злочинної діяльності угрупування Чечена з Нововолинська. Конфіденційність гарантують.
Нагадаємо, у Нововолинську затримали членів банди, які за гроші намагалися «кришувати» місцевих бізнесменів, а в разі відмови тиснули на них та їх членів сімей психологічно та нищили майно, - пише Буг.
Фігурантам угрупування Чечену, Бриті, Карпу та Шаміку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, – повідомили в Управлінні стратегічних розслідувань у Волинській області.
Проводиться досудове розслідування. Постраждалі від вимагань, підпалів, крадіжок та інших кримінальних правопорушень, що вчинялися бандитами, або свідки подій чи громадяни, які можуть надати будь-яку інформацію, можуть звернутися до управління стратегічних розслідувань у Волинській області.
У разі звернення гарантують повну конфіденційність. Повідомити можна за номером телефону: 067 307 88 78. Адреса: місто Луцьк, вулиця Загородня, 5а.
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Нагадаємо, у Нововолинську затримали членів банди, які за гроші намагалися «кришувати» місцевих бізнесменів, а в разі відмови тиснули на них та їх членів сімей психологічно та нищили майно, - пише Буг.
Фігурантам угрупування Чечену, Бриті, Карпу та Шаміку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, – повідомили в Управлінні стратегічних розслідувань у Волинській області.
Проводиться досудове розслідування. Постраждалі від вимагань, підпалів, крадіжок та інших кримінальних правопорушень, що вчинялися бандитами, або свідки подій чи громадяни, які можуть надати будь-яку інформацію, можуть звернутися до управління стратегічних розслідувань у Волинській області.
У разі звернення гарантують повну конфіденційність. Повідомити можна за номером телефону: 067 307 88 78. Адреса: місто Луцьк, вулиця Загородня, 5а.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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