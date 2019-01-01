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У гіпермаркеті «Там Там» – новорічні знижки*

У гіпермаркеті «Там Там» – новорічні знижки*
Гіпермаркет “Там Там Сімейні традиції” запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними новорічними знижками.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Зокрема, пропонують акційну ціну на такі товари:

- Напій Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes в асортименті 1л – 12.90 грн;
- Мандарин Клементин – 27.90 грн/кг;
- Ікра лососева зерниста ТМ Мореход 80г – 49.90 грн.

Акція діє з 13 грудня до 26 грудня 2019. Кількість товару обмежена.

У гіпермаркеті «Там Там» – новорічні знижки*
У гіпермаркеті «Там Там» – новорічні знижки*
У гіпермаркеті «Там Там» – новорічні знижки*


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Теги: Там Там, новорічні знижки
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