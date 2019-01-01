У гіпермаркеті «Там Там» – новорічні знижки*
Сьогодні, 18:20
Гіпермаркет “Там Там Сімейні традиції” запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними новорічними знижками.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зокрема, пропонують акційну ціну на такі товари:
- Напій Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes в асортименті 1л – 12.90 грн;
- Мандарин Клементин – 27.90 грн/кг;
- Ікра лососева зерниста ТМ Мореход 80г – 49.90 грн.
Акція діє з 13 грудня до 26 грудня 2019. Кількість товару обмежена.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Зокрема, пропонують акційну ціну на такі товари:
- Напій Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes в асортименті 1л – 12.90 грн;
- Мандарин Клементин – 27.90 грн/кг;
- Ікра лососева зерниста ТМ Мореход 80г – 49.90 грн.
Акція діє з 13 грудня до 26 грудня 2019. Кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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