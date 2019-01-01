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У Луцьку над тролейбусом спалахнула контактна мережа. ВІДЕО

У Луцьку над тролейбусом спалахнула контактна мережа. ВІДЕО
У Луцьку загорілися роги тролейбуса № 5.

Про це повідомили очевидці у Facebook, опублікувавши відповідне відео, - пишуть "Волинські Новини".

Інцидент стався 18 грудня.

На місці дотику рогів з контактної мережі з'явилися іскри і пішов сильний дим.

Пасажири покинули тролейбус, на місце події викликали ремонтну службу.

Головне фото - ілюстративне.



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Теги: тролейбус, Луцьк, пожар
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