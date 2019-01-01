У Луцьку над тролейбусом спалахнула контактна мережа. ВІДЕО





Про це повідомили очевидці у Facebook, опублікувавши відповідне відео, - пишуть



Інцидент стався 18 грудня.



На місці дотику рогів з контактної мережі з'явилися іскри і пішов сильний дим.



Пасажири покинули тролейбус, на місце події викликали ремонтну службу.



Головне фото - ілюстративне.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку загорілися роги тролейбуса № 5.Про це повідомили очевидці у Facebook, опублікувавши відповідне відео, - пишуть "Волинські Новини" Інцидент стався 18 грудня.На місці дотику рогів з контактної мережі з'явилися іскри і пішов сильний дим.Пасажири покинули тролейбус, на місце події викликали ремонтну службу.

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