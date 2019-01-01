Представили нового очільника волинської обласної лікарні. ФОТО

Олександра Дударя.



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Голова обласної ради Ірина Вахович висловила від усіх волинян глибоку вдячність за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток і розбудову обласної клінічної лікарні Сидору І.М. і нагородила його Почесною грамотою обласної ради.



Уміти почути кожного, знайти вихід там, де його немає, такі слова настанови та багато інших дав своєму наступнику призначеному в.о. директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Дудару О.В — багаторічний очільник нашої лікарні Сидор І.М., який склав повноваження керівника закладу.







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