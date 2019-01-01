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Представили нового очільника волинської обласної лікарні. ФОТО

Представили нового очільника волинської обласної лікарні. ФОТО
У Волинській обласній клінічній лікарні 18 грудня представили тимчасового виконувача обов'язків директора Олександра Дударя.

Про це йдеться на сайті медичного закладу.

Голова обласної ради Ірина Вахович висловила від усіх волинян глибоку вдячність за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток і розбудову обласної клінічної лікарні Сидору І.М. і нагородила його Почесною грамотою обласної ради.

Уміти почути кожного, знайти вихід там, де його немає, такі слова настанови та багато інших дав своєму наступнику призначеному в.о. директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради Дудару О.В — багаторічний очільник нашої лікарні Сидор І.М., який склав повноваження керівника закладу.

Представили нового очільника волинської обласної лікарні. ФОТО
Представили нового очільника волинської обласної лікарні. ФОТО
Представили нового очільника волинської обласної лікарні. ФОТО
Представили нового очільника волинської обласної лікарні. ФОТО
Представили нового очільника волинської обласної лікарні. ФОТО


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Теги: Волинська обласна клінічна лікарня, призначення, т.в.о.
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