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Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Луцьку

Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Луцьку
Поліція встановила особу чоловіка, який помер на зупинці громадського транспорту на вулиці Ковельській у Луцьку.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, чоловіка виявили мертвим вчора, 17 грудня.

Ним виявився 48-річний житель Луцького району. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.

Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.


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Теги: помер на зупинці, Луцьк
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