Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Луцьку
Сьогодні, 19:07
Поліція встановила особу чоловіка, який помер на зупинці громадського транспорту на вулиці Ковельській у Луцьку.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, чоловіка виявили мертвим вчора, 17 грудня.
Ним виявився 48-річний житель Луцького району. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, чоловіка виявили мертвим вчора, 17 грудня.
Ним виявився 48-річний житель Луцького району. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.
Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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