Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Луцьку





Про це повідомляє



Нагадаємо, чоловіка виявили мертвим вчора, 17 грудня.



Ним виявився 48-річний житель Луцького району. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.



Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановила особу чоловіка, який помер на зупинці громадського транспорту на вулиці Ковельській у Луцьку.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області. Нагадаємо, чоловікаНим виявився 48-річний житель Луцького району. Ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.Відомості поліція внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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