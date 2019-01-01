Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня





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Вночі та вранці місцями туман. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°тепла, вдень 4-9º тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у четвер очікується мінлива хмарність, без істотних опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вночі та вранці місцями туман. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°тепла, вдень 4-9º тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9º тепла.

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