Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у четвер очікується мінлива хмарність, без істотних опадiв.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями туман. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°тепла, вдень 4-9º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі та вранці місцями туман. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°тепла, вдень 4-9º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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