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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 19 грудня
У Волинській області у четвер очікується мінлива хмарність, без істотних опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі та вранці місцями туман. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5°тепла, вдень 4-9º тепла.

У Луцьку також - мінлива хмарність, без істотних опадiв. Вiтер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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