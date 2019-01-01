«Моя мета – показати дорогу до вулика», – відомий луцький пасічник Володимир Дмитрук

Волинський обласний центр зайнятості спільно з клубом «Цитра» розпочав спільний проєкт – «Клуб успіху».Перша зустріч із успішним підприємцем, головою «Бджолярського кругу», заступником голови «Гільдії медоварів України», віце-президентом Спілки пасічників України, власником закладу «Медова хата» у Луцькувідбулася сьогодні, 17 грудня, - інформує Волинський обласний центр зайнятості.«Волинь і її жителі – насправді унікальні. У своїй професійній діяльності ми зустрічаємо чимало цікавих людей, які мають яскраві історії власного успіху, вміють робити роботу з душею. Дуже багато людей зверталися до нас із проханням організувати майданчик для того, щоб цікаві підприємці могли ділитися досвідом досягнення успіху. Так у нас разом із клубом “Цитра” виникла ідея розпочати проект “Клуб успіху”. Ми хочемо, щоб успіх став ближчим до населення, щоб щоб люди могли почерпнути щось новее і цікаве для себе. Можливо, когось це надихне на самостійну зайнятість і розвиток улюбленої справи», – зазначив директор Волинського обласного центру зайнятостіУпродовж року в Україні виробляють понад сімдесят тонн меду. На зовнішньому ринку попит на нього сформувався вже давно. Найбільше цей український продукт бджільництва імпортують до Європи та Сполучених Штатів Америки. Україна – перший виробник меду в Європі та п’ятий у світі. На Волині ця галузь теж користується популярністю. Знайти істинного бджоляра непросто, однак реально. І на власному прикладі це довів, зокрема, сьогоднішній гість «Цитри».«Свого часу я сам був безробітним. Однак знайшов себе у бджільництві і зараз просто не уявляю себе без цього. Я не агітую всіх ставати бджолярами. Лише хочу власним прикладом показати, що, якщо загоришся якоюсь ідеєю, – можна абсолютно змінити своє життя, уявлення про світ, знайти свою улюблену справу і більше ніколи не працювати, а лише отримувати задоволення від того, що ти робиш. Моя мета – показати людям дорогу до вулика», – каже Володимир Дмитрук.За «солодку» справу чоловік взявся у 1998 році. «У мене вчителя не було. Мене вчили книжки, адже тоді не мав ні комп’ютера, ні Інтернету. Я почав шукати пасічників, із якими можна було поспілкуватися. Так поступово у нас сформувалася своєрідна спілка за інтересами, з якої згодом ми створили Братство бджолярів Землі Волинської “Ройовий стан” і з 2004 року до сьогодні ми щомісяця збираємося. Вже стали родиною і називаємо один одного братчиками», – з посмішкою розповідає пасічник.Сьогодні Володимир Дмитрук може розповісти все про весняні, літні та осінні меди, – так-так, вони існують сезонні – про смаколики та напої з меду, різні пасти та суміші з пилком, який багатий на вітаміни, амінокислоти, макро- і мікроелементи. Також бджоляр знає все про лікувальні та косметичні засоби з меду, які виводять радіонукліди, відновлюють імунітет, лікують всілякі хвороби, зберігають силу, здоров’я, красу та молодість. А ще розкаже, як відрізнити справжній продукт бджільництва від сфальсифікованого.«Сьогодні треба рекламувати не пігулки і лікарські засоби, а мед. Бо це справжні природні ліки. Повірте, що міцний імунітет дає не жменя пігулок, а чайна ложечка меду вранці. Мед зберігає красу, зміцнює здоров’я і продовжує молодість», – переконаний спікер.Володимир Дмитрук щиро полюбив власну справу, він ладен розповідати про бджільництво годинами, бо знаю про нього все. Щасливий, що знайшов однодумців на Волині та зробив хобі справою усього життя.Сьогодні Володимир Дмитрук – голова Братства бджолярів Землі Волинської «Ройовий стан», заступник голови «Гільдії медоварів України», голова «Бджолярського кругу», віце-президент Спілки пасічників України, власник закладу «Медова хата». Він не лише продає продукти бджільництва, але й охоче розповідає гостям магазину про бджолярство і мед, частує смаколиками і чаєм. «Медова хата» за шість років своєї роботи вже стала своєрідним центром культури і улюбленим місцем туристів у Луцьку.До слова, пообідні зустрічі відбуватимуться щовівторка в клубі «Цитра». Наступною своєю історією успіху поділиться майстриня солодкої справи Оксана Гордіюк із Рожищенського району.