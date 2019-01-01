Лучани просять відновити маршрутку №26а





Петицію з таким текстом зареєструвала в Єдиній системі місцевих петицій Інна Міщук.



Авторка петиції пише, що з 11 грудня, у зв`язку з розірванням договору з перевізником "Луцьке АТП 10 701", припинила курсувати маршрутка № 26а, тому відсутнє транспортне сполучення до Міжрайбази, що в районі Вишкова.



Нагадаємо, зважаючи на те, що мікрорайон Вишків не має тролейбусного сполучення,



"Жителі вулиць Заньковецької, Вахтангова, Руданського, Салтикова-Щедріна залишилися взагалі без транспортного сполучення. Жителі зазначених вище вулиць не мають можливості вчасно потрапити на роботу, діти разом з батьками пішки ходять у садочок, пенсіонери не мають можливості під`їхати до церкви, до магазину або ж до ринку - за продуктами", - йдеться у тексті петиції.



Тому Інна Міщук просить відновити транспортне сполучення до Міжрайбази і відновити рух маршрутки № 26а.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьку владу просять відновити рух маршрутного таксі № 26а, яке курсувало сполучало Старий ринок і Міжрайбазу.Петицію з таким текстом зареєструвала в Єдиній системі місцевих петицій Інна Міщук.Авторка петиції пише, що з 11 грудня, у зв`язку з розірванням договору з перевізником "Луцьке АТП 10 701", припинила курсувати маршрутка № 26а, тому відсутнє транспортне сполучення до Міжрайбази, що в районі Вишкова.Нагадаємо, зважаючи на те, що мікрорайон Вишків не має тролейбусного сполучення, ЛПЕ повинне було забезпечити рух одного автобуса, який мав курсувати з мікрорайону до перехрестя проспекту Президента Грушевського та вулиці Стрілецька. "Жителі вулиць Заньковецької, Вахтангова, Руданського, Салтикова-Щедріна залишилися взагалі без транспортного сполучення. Жителі зазначених вище вулиць не мають можливості вчасно потрапити на роботу, діти разом з батьками пішки ходять у садочок, пенсіонери не мають можливості під`їхати до церкви, до магазину або ж до ринку - за продуктами", - йдеться у тексті петиції.Тому Інна Міщук просить відновити транспортне сполучення до Міжрайбази і відновити рух маршрутки № 26а.

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