19 грудня на Волині: гортаючи календар

19 грудня день народження відзначає фотохудожник(на фото).Також особисте свято у фотографаСьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.В цей день в Україні батьки вночі кладуть дітям подарунки під подушки, а вранці розповідають про святого Миколая, який чемним роздає чудові дари, а неслухняним – різочки.Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!Також у пам'ять про святого Миколая 19 грудня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.Цього дня народилася українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості України Надія Горлицька (1922-2006 роки) та видатний мовознавець, уродженець Луцька Микола Крушевський (1851-1887 роки).Крім того, щорічно 19 грудня в Україні відзначають професійне свято – День адвокатури.На Волині 19 грудня 1939 року створили Луцьку педагогічну школу, яка через п’ять років була реорганізована в Луцьке педагогічне училище.19 грудня 1999 року – у Луцьку освятили новозбудовану Церкву Свято́го Микола́я Чудотворця на проспекті Відродження.19 грудня 2001 року створили Черемський природний заповідник.Цього ж дня у 2003 році відбулось урочисте відкриття електрифікації залізничного відрізку від Ківерець до Луцька.19 грудня 2007 року в Луцьку відкрився після тривалої реконструкції основний корпус Луцького клінічного пологового будинку.