вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

19 грудня на Волині: гортаючи календар

19 грудня на Волині: гортаючи календар
19 грудня день народження відзначає фотохудожник Віктор Чухрай (на фото).

Також особисте свято у фотографа Володимира Хомича.

Сьогодні – день Святого Миколи Чудотворця. Його вважають покровителем дітей, бідних, сиріт.

В цей день в Україні батьки вночі кладуть дітям подарунки під подушки, а вранці розповідають про святого Миколая, який чемним роздає чудові дари, а неслухняним – різочки.

Відтак, за православним календарем 19 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Миколами.

Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

Також у пам'ять про святого Миколая 19 грудня відзначається Міжнародний день допомоги бідним.

Цього дня народилася українська вишивальниця, заслужений майстер народної творчості України Надія Горлицька (1922-2006 роки) та видатний мовознавець, уродженець Луцька Микола Крушевський (1851-1887 роки).

Крім того, щорічно 19 грудня в Україні відзначають професійне свято – День адвокатури.

На Волині 19 грудня 1939 року створили Луцьку педагогічну школу, яка через п’ять років була реорганізована в Луцьке педагогічне училище.

19 грудня 1999 року – у Луцьку освятили новозбудовану Церкву Свято́го Микола́я Чудотворця на проспекті Відродження.

19 грудня 2001 року створили Черемський природний заповідник.

Цього ж дня у 2003 році відбулось урочисте відкриття електрифікації залізничного відрізку від Ківерець до Луцька.

19 грудня 2007 року в Луцьку відкрився після тривалої реконструкції основний корпус Луцького клінічного пологового будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«У Мінську не домовились про перемир'я та обмін полоненими», - Пристайко
Сьогодні, 00:12
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Польща може вийти зі складу Європейського Союзу
18 грудень, 23:35
«Працювали» Миколаями: волинські патрульні вручили смаколики дітлахам. ФОТО
18 грудень, 22:59
Лучани просять відновити маршрутку №26а
18 грудень, 22:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«У Мінську не домовились про перемир'я та обмін полоненими», - Пристайко
Сьогодні, 00:12
 0
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Польща може вийти зі складу Європейського Союзу
18 грудень, 23:35
 0
«Працювали» Миколаями: волинські патрульні вручили смаколики дітлахам. ФОТО
18 грудень, 22:59
 0
Лучани просять відновити маршрутку №26а
18 грудень, 22:25
 0
Медіа
відео
1/8