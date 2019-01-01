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«Працювали» Миколаями: волинські патрульні вручили смаколики дітлахам. ФОТО

«Працювали» Миколаями: волинські патрульні вручили смаколики дітлахам. ФОТО
Волинські патрульні привітали з днем святого Миколая дітей з малозабезпечених родин.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у фейсбуці.

Патрульні вручили малозабезпеченим родинам круасани, випечені компанією "Теремно-Хліб": таку акцію організували благодійники з фонду "Карітас-Волинь".
«Працювали» Миколаями: волинські патрульні вручили смаколики дітлахам. ФОТО

Керівник відділу патрульної поліції в Ковелі Тарас Михалко та інспекторка Олена Дмитрук разом з колегами з Центру пробації теж відвідали сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах, та вручили їм продуктові набори й смаколики.
«Працювали» Миколаями: волинські патрульні вручили смаколики дітлахам. ФОТО


"Діти з цих родин так мріють про свято і чекають його! Тож сьогодні вдалось зробити їх трішки щасливішими і таким чином подарувати часточку добра цьому світу. Ми віримо в диво – повірте і ви. Творімо добрі справи разом", - йдеться у дописі.

Відвідання родин триватиме також 19 і 20 грудня.
«Працювали» Миколаями: волинські патрульні вручили смаколики дітлахам. ФОТО

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Теги: поліція, Волинь
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