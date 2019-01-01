«Працювали» Миколаями: волинські патрульні вручили смаколики дітлахам. ФОТО

Волинські патрульні привітали з днем святого Миколая дітей з малозабезпечених родин.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині у фейсбуці.Патрульні вручили малозабезпеченим родинам круасани, випечені компанією "Теремно-Хліб": таку акцію організували благодійники з фонду "Карітас-Волинь".Керівник відділу патрульної поліції в Ковеліта інспекторкаразом з колегами з Центру пробації теж відвідали сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах, та вручили їм продуктові набори й смаколики."Діти з цих родин так мріють про свято і чекають його! Тож сьогодні вдалось зробити їх трішки щасливішими і таким чином подарувати часточку добра цьому світу. Ми віримо в диво – повірте і ви. Творімо добрі справи разом", - йдеться у дописі.Відвідання родин триватиме також 19 і 20 грудня.