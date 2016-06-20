Польща може вийти зі складу Європейського Союзу





Такий варіант можливий, якщо уряд дозволить звільняти суддів за оскарження законності польської реформи судочинства, - повідомляє



На адресу урядів у посткомуністичних Польщі та Угорщині вже певний час лунають звинувачення у намаганнях контролювати суди і засоби масової інформації.



Керівні органи ЄС оголошували офіційні застереження і розслідування дій влади у Варшаві та Будапешті.



Але Євросоюз не має механізму виключення країни з організації. До цього часу лише одна держава Велика Британія вирішила добровільно вийти з ЄС.



Польський Верховний суд стверджує, що реформа в країні суперечитиме європейським законам і посилить протистояння між Брюсселем та урядовою Партією закону і справедливості.



“Суперечність між польськими законами і законодавством ЄС… з високою ймовірністю призведе до втручання установ ЄС з огляду на порушення договорів Євросоюзу і в подальшій перспективі - до необхідності вийти з Європейського Союзу”, - сказано у заяві Верховного суду.



Євросоюз вже раніше звинувачував польську Партію закону і справедливості у політичному впливі на систему судочинства. Польський уряд стверджує, що реформи системи судочинства потрібні для боротьби з корупцією і для підвищення ефективності судів та очищення від поганих суддів.



Партія закону і справедливості проголошує, що її реформи очистять судову систему від комуністичної спадщини.



Пропозиції, які подані до парламенту у Варшаві, передбачають можливість покарання суддів за причетність до “політичної діяльності”.



Також покарання штрафом, або усунення могло б загрожувати суддям за висловлення застережень щодо законності колег призначених Національною радою судочинства.



Національна рада судочинства, яка має на меті гарантувати незалежність судів, донедавна обиралася самими суддями.



Але закон 2018 року передбачає, що більшість членів Національної ради судочинства призначатиме нижня палата парламенту, в якій більшість становлять депутати Партії закону і справедливості.



Верховний суд каже, що урядова партія підриває принцип верховенства законів ЄС над національними законами.



Судді застерігають, що кроки названі реформою дозволять президентові Анджеєві Дуді вибирати нового голови Верховного суду на тлі приготувань до президентських виборів, очікуваних у травні.



Голова Верховного суду Малґожата Ґерсдорф порівняла пропоновані правила для польського судочинства із запровадженням військового стану у комуністичній Польщі 1981 року.



“Тому я просила б, щоб ненависть до суддів та судів не використовували як зброю у боротьбі за владу”, - написала Малґожата Ґерсдорф.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховний суд Польщі застеріг, що країна може бути вимушена вийти з Європейського Союзу.Такий варіант можливий, якщо уряд дозволить звільняти суддів за оскарження законності польської реформи судочинства, - повідомляє Голос Америки На адресу урядів у посткомуністичних Польщі та Угорщині вже певний час лунають звинувачення у намаганнях контролювати суди і засоби масової інформації.Керівні органи ЄС оголошували офіційні застереження і розслідування дій влади у Варшаві та Будапешті.Але Євросоюз не має механізму виключення країни з організації. До цього часу лише одна держава Велика Британія вирішила добровільно вийти з ЄС.Польський Верховний суд стверджує, що реформа в країні суперечитиме європейським законам і посилить протистояння між Брюсселем та урядовою Партією закону і справедливості.“Суперечність між польськими законами і законодавством ЄС… з високою ймовірністю призведе до втручання установ ЄС з огляду на порушення договорів Євросоюзу і в подальшій перспективі - до необхідності вийти з Європейського Союзу”, - сказано у заяві Верховного суду.Євросоюз вже раніше звинувачував польську Партію закону і справедливості у політичному впливі на систему судочинства. Польський уряд стверджує, що реформи системи судочинства потрібні для боротьби з корупцією і для підвищення ефективності судів та очищення від поганих суддів.Партія закону і справедливості проголошує, що її реформи очистять судову систему від комуністичної спадщини.Пропозиції, які подані до парламенту у Варшаві, передбачають можливість покарання суддів за причетність до “політичної діяльності”.Також покарання штрафом, або усунення могло б загрожувати суддям за висловлення застережень щодо законності колег призначених Національною радою судочинства.Національна рада судочинства, яка має на меті гарантувати незалежність судів, донедавна обиралася самими суддями.Але закон 2018 року передбачає, що більшість членів Національної ради судочинства призначатиме нижня палата парламенту, в якій більшість становлять депутати Партії закону і справедливості.Верховний суд каже, що урядова партія підриває принцип верховенства законів ЄС над національними законами.Судді застерігають, що кроки названі реформою дозволять президентові Анджеєві Дуді вибирати нового голови Верховного суду на тлі приготувань до президентських виборів, очікуваних у травні.Голова Верховного судупорівняла пропоновані правила для польського судочинства із запровадженням військового стану у комуністичній Польщі 1981 року.“Тому я просила б, щоб ненависть до суддів та судів не використовували як зброю у боротьбі за владу”, - написала Малґожата Ґерсдорф.

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