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«У Мінську не домовились про перемир'я та обмін полоненими», - Пристайко

«У Мінську не домовились про перемир'я та обмін полоненими», - Пристайко
Учасникам переговорів не вдалося узгодити списки утримуваних осіб для обміну до кінця року.

На сьогоднішньому засіданні підгруп тристоронньої контактної групи (ТГК) в Мінську не вдалося досягти бажаного прогресу, зокрема щодо обміну утримуваних осіб. Про це ввечері у середу, 18 грудня, сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів, - пише ВВС.

"Що я бачу на сьогодні, на жаль, списки оновити в іншій підгрупі, домовитися, нам не вдалося на сьогодні досягти цього прогресу в Мінську ... Я перевіряв, що відбувається зараз, - наша група переговорна розповідає, що відбувається. Того прогресу, який ми з вами хотіли б, вони не досягнуть", - сказав міністр.

Він нагадав, що сьогодні Україна планувала отримати запевнення в тому, що буде оголошено нове перемир'я.

"Разом із тим було оголошено, що "давайте будемо продовжувати перемир'я, яке було домовлено в липні, і зробимо його кращим", - сказав Пристайко.

"Ми окремо в гуманітарній підгрупі хотіли домовитися про те, що до Нового Року обміняються всі узгоджені на всіх узгоджених. Є такий принцип - давайте поміняємо всіх на всіх. Дійсно, хороша ідея, але ми зіткнулися технічно, що списки ніяк не можемо скласти і погодити. Тому в той момент, коли була певна кількість узгоджених, вирішили підвести риску і сказати: давайте хоча б тих, кого узгодили, ту кількість обміняємо ... На жаль, тепер із цього узгодженого списку був відрізаний ще невеликий шматок. Це, знову ж таки, була пропозиція тієї сторони, ОРДЛО, яку РФ не змогла, не захотіла змусити виконати домовленості. Сьогодні ще не завершені розмови, вони зараз узгоджують, скільки це все ж буде людей", - додав Пристайко.

Раніше в "ЛНР" також заявили, що представникам Тристоронньої контактної групи в Мінську не вдалося домовитися про обмін полоненими і відкриття нових КПП.

Нагадаємо, 18 грудня відбулося перше засідання Тристоронньої контактної групи після саміту в нормандському форматі. Крім того, засідання підгруп ТКГ тривало більше семи годин. Учасники повинні були обговорити і втілити в життя ряд конкретних домовленостей, які були досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки": питання обміну утримуваними особами, припинення вогню й узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення сторін.

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Теги: Вадим Пристайко, ТКГ, Мінськ
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