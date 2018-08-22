За місяці населення України зменшилося на 20 тисяч





Чисельність наявного населення України протягом січня-жовтня 2019 року зменшилася на 212,5 тисячі осіб. Це випливає з даних Державної служби статистики, - пише



За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2019 року становила 41940,7 тисячі осіб. Таким чином, за жовтень населення скоротилося на 19,3 тис. осіб.



"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих - 54 народжених", - наголошується в повідомленні Держстату.



Нагадаємо, в жовтні у Кабміні повідомили, що з початку року українців стало менше на 1,5 млн.



Раніше повідомлялося, що в Україні смертність удвічі перевищує народжуваність.



Також стала відома кількість людей, що живуть у Києві. Вона значно перевищила прогнози.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні кількість померлих перевищує число народжених. Станом на 1 листопада 2019 року чисельність населення становила 41940,7 тисячі осіб.Чисельність наявного населення України протягом січня-жовтня 2019 року зменшилася на 212,5 тисячі осіб. Це випливає з даних Державної служби статистики, - пише Кореспондент За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 листопада 2019 року становила 41940,7 тисячі осіб. Таким чином, за жовтень населення скоротилося на 19,3 тис. осіб."Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих - 54 народжених", - наголошується в повідомленні Держстату.Нагадаємо, в жовтні у Кабміні повідомили, що з початку року українців стало менше на 1,5 млн.Раніше повідомлялося, що в Україні смертність удвічі перевищує народжуваність.Також стала відома кількість людей, що живуть у Києві. Вона значно перевищила прогнози.

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